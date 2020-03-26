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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 10:55
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В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе принимаются все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники милиции работают в круглосуточном режиме, оказать помощь населению района готовы и медики. Первый аппарат искусственной вентиляции легких из партии гуманитарного груза, закупленного на средства собранные Московской абхазской диаспорой и движением предпринимателей Абхазии «МЫ ВМЕСТЕ», уже доставлен в Очамчырскую больницу. Настроить его для последующей работы сотрудникам больницы помогли коллеги из Ткуарчала. Всего Очамчырская ЦРБ получит 2 аппарата ИВЛ, а также расходные материалы и средства индивидуальной защиты.

В Очамчырской больнице пациентов с коронавирусом нет, но медики, в случае необходимости готовы к их приему.

Как и в других районах республики, здесь развернут сортировочный пункт. В само медучреждение доступ имеет лишь ограниченное количество персонала. В режиме всеобщего карантина Очамчырская ЦРБ усилила работу скорой помощи. Врачи выезжают на дом по вызову, и, в случае необходимости, госпитализируют людей в Сухум. По сравнению с прошедшими месяцами, обращений в больницу стало меньше. Врачи это связывают с тем, что люди стали больше находится в изоляции.

Райотдел милиции работает в усиленном режиме. Весь личный состав задействован в обеспечении  режима чрезвычайного положения, на дежурство выходят посменно на сутки. В городе работают патрульные наряды. Автопатрули курсируют по республиканской трассе  и в сельской местности. Участковые уполномоченные милиции осуществляют контроль за соблюдением режима самоизоляции для вновь прибывших граждан. В районе в режиме самозоляции пребывали 24 гражданина, трое из которых уже прошли карантин.

Сотрудники милиции оказывают содействие в доставке самого необходимого этим людям, в частности продуктов питания и медикаментов.

Как и по всей стране, в Очамчырском районе закрыты кафе, рестораны, объекты общепита, работают продуктовые магазины и аптеки и, по словам жителей, цены не критичны - район обеспечен необходимыми товарами.

https://mvdra.org/publications/10346/

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 11:02

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