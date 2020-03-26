ЛАВРОВ: В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПОПРОСИЛИ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. В условиях пандемии коронавируса Россия оказывает помощь всем странам СНГ и не только им, рассказал в интервью “Ъ” глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран — все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания»,— рассказал министр.