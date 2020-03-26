ЛАВРОВ: В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПОПРОСИЛИ
Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. В условиях пандемии коронавируса Россия оказывает помощь всем странам СНГ и не только им, рассказал в интервью “Ъ” глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран — все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания»,— рассказал министр.
При этом он подчеркнул, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России. «Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь. Я здесь все-таки не руководствовался бы логикой «самому не хватает» — это искушение. По этой логике нужно перехватывать летящие транзитом через Россию гуманитарные грузы, как это сделали некоторые страны. Не думаю, что это добавляет авторитета»,— сказал Сергей Лавров.
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