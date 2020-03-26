 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Май 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАВРОВ: В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПОПРОСИЛИ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 11:09
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАВРОВ: В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПОПРОСИЛИ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. В условиях пандемии коронавируса Россия оказывает помощь всем странам СНГ и не только им, рассказал в интервью “Ъ” глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран — все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания»,— рассказал министр.

При этом он подчеркнул, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России. «Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь. Я здесь все-таки не руководствовался бы логикой «самому не хватает» — это искушение. По этой логике нужно перехватывать летящие транзитом через Россию гуманитарные грузы, как это сделали некоторые страны. Не думаю, что это добавляет авторитета»,— сказал Сергей Лавров.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 11:13

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.