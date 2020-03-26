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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ВСЕ ТРИ ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 18:27
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ВСЕ ТРИ ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. Число зараженных коронавирусом в Абхазии остается прежним – три человека. Все они из г. Гагра

«Все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Центральной районной больнице города Гудаута, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики». Об этом сообщает в четверг, 16 апреля, оперативный штаб по защите населения от коронавируса

За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» ни у кого не подтвердился.

Оперативный штаб просит всех соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 18:28

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