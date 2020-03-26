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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АРАИКА АРУТЮНЯНА С ИЗБРАНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 18:32
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АРАИКА АРУТЮНЯНА С ИЗБРАНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность Президента Республики Арцах.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Араик Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на должность Президента Республики Арцах.

Оказанное Вам на выборах Президента Республики Арцах высокое доверие соотечественниками свидетельствует о твёрдой поддержке народом Вашего курса на совершенствование независимых демократических институтов власти и гражданского общества, обеспечение стабильного социально-экономического развития, укрепление позиции Арцаха на международной арене.

Уверен, что Ваш опыт и знания послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа».

Убеждён в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.

Пользуясь приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Республики Арцах – благополучия, мирного развития и дальнейшего процветания».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 18:38

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