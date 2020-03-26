 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРООН ДОСТАВИЛА В АБХАЗИЮ ГРУЗ ЗАЩИТНОГО МЕДИЦИНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 18:44
Оцените материал
(0 голосов)
ПРООН ДОСТАВИЛА В АБХАЗИЮ ГРУЗ ЗАЩИТНОГО МЕДИЦИНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. Работая в тесном партнерстве с Европейским Союзом, Программа Развития Организации Объединенных Наций сегодня осуществила поставку в Абхазию третьей партии медицинских и гигиенических средств, необходимых для защиты медицинского персонала. На этот раз поставка включала 4 300 респираторных масок KN95, 1 000 костюмов биозащиты (спецодежда, защитные очки), 11 000 пар нитриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1 300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Общая стоимость поставки составила €40 000. Финансирование предоставлено Европейским Союзом.

Прибывшая партия стала третьей поставкой, организованной ПРООН с начала нынешней пандемии. Таким образом, общая сумма помощи, оказанной до настоящего времени, составила около $100 000, включая средства, поступившие от Агентства США по международному развитию (USAID) и из основных фондов ПРООН. Все три поставки были осуществлены при содействии совместного координационного механизма ЕС-ПРООН, созданного в 2010 году при финансировании ЕС.

Глава ПРООН Луиза Винтон прокомментировала гуманитарную акцию помощи: «К счастью, до сих пор в Абхазии было обнаружено лишь несколько случаев заболевания COVID-19. Но распространение болезни в других местах говорит о том, что нет оснований для самоуспокоения. Мы благодарны ЕС за обеспечение поставок, необходимых для сдерживания вспышки эпидемии».

ПРООН также поддерживает информационно-просветительскую кампанию, направленную на осведомление широкой общественности Абхазии о рисках, связанных с пандемией, и о надлежащих профилактических мерах и практиках, а также на оказание дополнительной поддержки в форме обучения и инструктажа соответствующего медицинского персонала.

http://www.apsnypress.info/news/proon-dostavila-v-abkhaziyu-gruz-

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 18:46

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ АРАИКА АРУТЮНЯНА С ИЗБРАНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.