«МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ» СОВМЕСТНО С «МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРОЙ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Как сообщается на странице МАД в Фейсбуке, «адресатом гуманитарного груза стала благотворительная организация «Киараз», так как хорошо известна ее масштабная деятельность по оказанию помощи нуждающимся. Также есть опыт сотрудничества «Киараз» с руководством МАД в рамках регулярной финансовой поддержки ее компанией "Вина и воды Абхазии".

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. Компании «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинг» при содействии «Московской Абхазской Диаспоры» оказали продовольственную помощь жителям Абхазии, передав благотворительной общественной организации «Киараз» 20 тонн круп: 13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы.

В базе данных организации более 700 семей. С самого начала эпидемической угрозы организация «Киараз» также взяла на себя оказание помощи одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, семьям, оставшимся без средств к существованию из-за карантина.

Таким образом, 20 тонн круп от «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинг» стали основой для формирования гуманитарных наборов. В эти наборы также будут включены и другие продукты, купленные на пожертвования целого ряда предприятий, организаций и частных лиц.

По предварительным подсчетам сотрудников БОО «Киараз», в рамках этой акции продовольственную помощь получат примерно две тысячи семей Абхазии, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах.

Помимо адресной помощи гражданам наборы с крупами также будут переданы в ряд медицинских учреждений Абхазии: в Республиканскую больницу, КБРЦ в г. Гагра, Дом престарелых, Психоневрологический диспансер, Детскую больницу г. Сухум, районные родильные дома и другие медицинские учреждения.

«С учетом столь широкого партнерства, мы уверены, что продовольственная помощь, отправленная в Абхазию, станет ощутимой поддержкой государству в преодолении трудностей, вызванных режимом Чрезвычайного положения в стране», - отмечается на странице МАД.