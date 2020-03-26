 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ» СОВМЕСТНО С «МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРОЙ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 16 апреля 2020 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
«МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ» СОВМЕСТНО С «МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРОЙ» ОКАЗАЛИ ПРОДУКТОВУЮ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ

Сухум. 16 апреля 2020. Абхазия-Информ. Компании «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинг» при содействии «Московской Абхазской Диаспоры» оказали продовольственную помощь жителям Абхазии, передав благотворительной общественной организации «Киараз» 20 тонн круп: 13 тонн риса и 7 тонн гречневой крупы.

Как сообщается на странице МАД в Фейсбуке, «адресатом гуманитарного груза стала благотворительная организация «Киараз», так как хорошо известна ее масштабная деятельность по оказанию помощи нуждающимся. Также есть опыт сотрудничества «Киараз» с руководством МАД в рамках регулярной финансовой поддержки ее компанией "Вина и воды Абхазии".

В базе данных организации более 700 семей. С самого начала эпидемической угрозы организация «Киараз» также взяла на себя оказание помощи одиноким пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, семьям, оставшимся без средств к существованию из-за карантина.

Таким образом, 20 тонн круп от «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинг» стали основой для формирования гуманитарных наборов. В эти наборы также будут включены и другие продукты, купленные на пожертвования целого ряда предприятий, организаций и частных лиц.

По предварительным подсчетам сотрудников БОО «Киараз», в рамках этой акции продовольственную помощь получат примерно две тысячи семей Абхазии, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах.

Помимо адресной помощи гражданам наборы с крупами также будут переданы в ряд медицинских учреждений Абхазии: в Республиканскую больницу, КБРЦ в г. Гагра, Дом престарелых, Психоневрологический диспансер, Детскую больницу г. Сухум, районные родильные дома и другие медицинские учреждения.

«С учетом столь широкого партнерства, мы уверены, что продовольственная помощь, отправленная в Абхазию, станет ощутимой поддержкой государству в преодолении трудностей, вызванных режимом Чрезвычайного положения в стране», - отмечается на странице МАД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 апреля 2020 19:01

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРООН ДОСТАВИЛА В АБХАЗИЮ ГРУЗ ЗАЩИТНОГО МЕДИЦИНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.