ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАРА АСАДА С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ СИРИИ
Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем независимости Сирии.
"Дата 17 апреля стала знаковым событием в истории сирийского народа, важнейшим этапом на пути становления государства. Этот праздник олицетворяет символ мужества, самоотверженности и преданности Родине, веры и надежды для последующих поколений.
Мы всегда с благодарностью будем помнить неоценимую поддержку, которую оказала Сирийская Арабская Республика народу Абхазии, признав Республику Абхазия как самостоятельное, суверенное государство.
Выражаю уверенность, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, основывающихся на прочных традициях дружбы, будет служить надежной основой для укрепления абхазо-сирийского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Сирии", - отмечается в поздравлении.
Валерий Бганба пожелал Башару Асаду "крепкого здоровья, счастья, новых побед и свершений на посту Президента, а всему дружественному народу Сирийской Арабской Республики — мира, благополучия и процветания".
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