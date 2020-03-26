В АДЫГЕЕ ЖЕНЩИНА ЗАРАЗИВШАЯСЯ КОРОНАВИРУСОМ РОДИЛА РЕБЕНКА
МАЙКОП, 17 апреля. /ТАСС/. Пациентка инфекционного госпиталя для заразившихся коронавирусом в Адыгее родила ребенка в ночь на четверг, сообщает пресс-служба главы республики.
"Несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается. Я поздравляю молодую маму с рождением сына, пусть он растет здоровым. Важно, что и мама выздоровела, и ребенок здоров", - цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщившего эту новость на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
"До родов молодая женщина провела здесь 12 дней и уже идет на поправку, первый тест на коронавирус у нее отрицательный. Через несколько дней будет взят еще один анализ. Однако о том, когда маму и ребенка выпишут, пока говорить рано. Мы связались с московскими педиатрами, с центром Кулакова, они нас инструктируют", - сказал Долинный. Он добавил, что по статистике, дети до года практически не болеют COVID-19, а в тех единичных случаях, когда вирус и выявлялся у детей, заболевание протекало в легкой форме.
По данным оперативного штаба Адыгеи, по состоянию на четверг в республике на стационарном лечении от коронавируса находятся 73 человека, на амбулаторном лечении - 40 человек. Выздоровели и выписаны из инфекционного госпиталя 15 жителей региона. С начала пандемии в регионе скончались от коронавируса двое человек.
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