В АДЫГЕЕ ЖЕНЩИНА ЗАРАЗИВШАЯСЯ КОРОНАВИРУСОМ РОДИЛА РЕБЕНКА

"Несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается. Я поздравляю молодую маму с рождением сына, пусть он растет здоровым. Важно, что и мама выздоровела, и ребенок здоров", - цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, сообщившего эту новость на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

На роды пациентки врачи госпиталя вызывали акушеров, сообщил журналистам главный врач инфекционной больницы, которая сейчас работает в режиме госпиталя, Сергей Долинный. Молодая женщина приехала в Майкоп к матери из Абхазии и спустя некоторое время была госпитализирована. Болезнь у нее протекала в легкой форме, но, поскольку она входила в группу риска по беременности, ее отправили на лечение в стационар.

"До родов молодая женщина провела здесь 12 дней и уже идет на поправку, первый тест на коронавирус у нее отрицательный. Через несколько дней будет взят еще один анализ. Однако о том, когда маму и ребенка выпишут, пока говорить рано. Мы связались с московскими педиатрами, с центром Кулакова, они нас инструктируют", - сказал Долинный. Он добавил, что по статистике, дети до года практически не болеют COVID-19, а в тех единичных случаях, когда вирус и выявлялся у детей, заболевание протекало в легкой форме.

По данным оперативного штаба Адыгеи, по состоянию на четверг в республике на стационарном лечении от коронавируса находятся 73 человека, на амбулаторном лечении - 40 человек. Выздоровели и выписаны из инфекционного госпиталя 15 жителей региона. С начала пандемии в регионе скончались от коронавируса двое человек.