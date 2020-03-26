СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В РОССИИ И МИРЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2020

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 17 апреля, - 128-й день с момента обнаружения коронавируса и 37-й - с объявления пандемии. Мы собрали последние новости по статистике распространения коронавируса в России и мире.

В России. С каждым днем в России растет число заболевших COVID-19, по состоянию на утро 17 апреля 2020 года, согласно статистике коронавируса оперативного штаба стопкоронавирус.рф заражены 32 008 человек. Прирост заболевших за день составляет рекордные +4 070 человек. С начала эпидемии в нашей стране вылечились от коронавируса уже 2 590 человека (+286 за сутки); умерло 273 (+41 за сутки).

В мире, по данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.