 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020

ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

При этом президент подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" состоятся в…
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ
апреля 08 2020
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В РОССИИ И МИРЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2020

Новости Пятница, 17 апреля 2020 14:37
Оцените материал
(0 голосов)
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В РОССИИ И МИРЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2020

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 17 апреля, - 128-й день с момента обнаружения коронавируса и 37-й - с объявления пандемии. Мы собрали последние новости по статистике распространения коронавируса в России и мире. 

В России. С каждым днем в России растет число заболевших COVID-19, по состоянию на утро 17 апреля 2020 года, согласно статистике коронавируса оперативного штаба стопкоронавирус.рф заражены 32 008 человек. Прирост заболевших за день составляет рекордные +4 070 человек. С начала эпидемии в нашей стране вылечились от коронавируса уже 2 590 человека (+286 за сутки); умерло 273 (+41 за сутки).

В мирепо данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.

Рейтинг самых заражённых коронавирусом регионов РФ

Больше всего коронавирус распространён в следующих регионах:
Москва — 18 105 (+1 959) зараженных; Московская область — 3 526 (+472); Санкт-Петербург — 1 507 (+424). Республика Коми — 455 (+14); Нижегородская область — 458 (+54); Ленинградская область — 354 (+24); Мурманская область — 314 (+8) зараженных; Краснодарский край — 290 (+30) зараженных; в других регионах +1 085 человек.

Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)

В мирепо данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.

Лидером по числу зараженных остается США, здесь заболевших уже более 678 210 человек,  умерло 34 641 человек.

Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)

В мирепо данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.

Лидером по числу зараженных остается США, здесь заболевших уже более 678 210 человек,  умерло 34 641 человек.

По последним данным, заболевших в США — 677 570. Умерших более 28 тыс. человек. Максимальное количество смертей, по прежнему, в Нью-Йорке — 11 477 человек.

По последним данным, заразившихся в Испании — 184 948. Умерших уже более 19 тыс. человек.

Заразившихся в Италии — 168 941. Лидером по количеству смертей остается Италия, умерших уже более 22 тыс. человек.

По последним данным, Франция «обогнала» Германию и поднялась на третью позицию по количеству заболевших COVID-19 — 165 027, погибших более 15 тыс. Ученый из университета Прованса выяснили, что вирус погибает при воздействии температурой 92°С 15 минут, говорится в отчетеBioRxiv.

Статистика зараженных и погибших на сегодня по странам — 17 апреля

Страна Заболевших Умерших
США 678 210 34 641
Испания 184 948 19 315
Италия 168 941 22 170
Франция 165 027 17 920
Германия 137 698 4 052
Великобритания 103 093 13 729
Китай 82 367 3 342
Иран 77 995 4 869
Турция 74 193 1 643
Бельгия 34 809 4 857
Бразилия 30 683 1 947
Канада 30 106 1 195
Нидерланды 29 214 3 315
Россия 27 938 232
Швейцария 26 732 1 281
Португалия 18 841 629
Австрия 14 476 410
Индия 13 430 448
Ирландия 13 271 486
Израиль 12 758 142
Швеция 12 540 1 333
Перу 12 491 274
Северная Корея 10 635 230
Япония 9 231 190
Чили 8 807 105
Эквадор 8 225 403
Польша 7 918 314
Румыния 7 707 392
Пакистан 6 919 128
Норвегия 6 905 152
Дания 6 879 321
Австралия 6 468 63
Чехия 6 433 169
Саудовская Аравия 6 380 83
Мексика 6 297 486
ОАЭ 5 825 35
Филиппины 5 660 362
Индонезия 5 516 496
Сербия 5 318 103
Малайзия 5 182 84
Сингапур 4 427 10
Беларусь 4 204 40
Украина 4 161 116
Катар 4 103 7
Панама 4 016 109
Доминиканская Республика 3 755 196
Люксембург 3 444 69
Финляндия 3 369 75
Колумбия 3 233 144
Египет 2 673 196
Таиланд 2 672 46
Аргентина 2 669 122
Южная Африка 2 605 48
Марокко 2 283 130
Алжир 2 268 348
Греция 2 207 105
Молдова 2 154 54
Хорватия 1 791 35
Исландия 1 739 8
Бахрейн 1 700 7
Венгрия 1 652 142
Бангладеш 1 572 60
Кувейт 1 524 3
Ирак 1 434 80
Эстония 1 434 36
Новая Зеландия 1 409 11
Казахстан 1 402 17
Узбекистан 1 349 4
Азербайджан 1 283 15
Словения 1 268 61
Босния и Герцеговина 1 167 43
Армения 1 159 18
Литва 1 128 32
Северная Македония 1 081 46
Оман 1 019 4
Гонконг 1 018 4
Камерун 996 22
Словакия 977 8
Куба 862 27
Афганистан 840 30
Тунис 822 37
Болгария 800 38
Кипр 735 12
Бриллиантовая Принцесса 712 12
Андорра 682 33
Латвия 675 5
Ливан 663 21
берег слоновой кости 654 6
Коста-Рика 642 4
Гана 641 8
Нигер 609 15
Джибути 591 2
Буркина Фасо 546 32
Албания 518 26
Уругвай 502 9
Кыргызстан 466 5
Боливия 465 31
Нормандские острова 457 19
Нигерия 442 13
Гвинея 438 1
Сан Марино 426 38
Гондурас 426 35
Мальта 412 3
Иордания 402 7
Тайвань 395 6
Réunion 394
Палестина 374 2
Грузия 348 3
Сенегал 335 2
Маврикий 324 9
Черногория 303 4
остров Мэн 284 4
Вьетнам 268
ДРК 267 22
ШриЛанка 238 7
Кения 234 11
Майотта 233 3
Гватемала 214 7
Венесуэла 204 9
Парагвай 199 8
Фарерские острова 184
Мали 171 13
El Salvador 164 6
Мартиника 158 8
Гваделупа 145 8
Ямайка 143 5
Руанда 138
Бруней 136 1
Гибралтар 131
Камбоджа 122
Конго 117 5
Тринидад и Тобаго 114 8
Мадагаскар 111
Аруба 95 2
Габон 95 1
Танзания 94 4
Монако 93 3
Эфиопия 92 3
Французская Гвиана 86
Мьянма 85 4
Бермудский 81 5
Того 81 5
Сомали 80 5
Liechtenstein 79 1
Барбадос 75 5
Каймановы острова 61 1
Либерия 59 6
Sint Maarten 57 9
Cabo Verde 56 1
Гайана 55 6
французская Полинезия 55
Уганда 55
Багамские острова 53 8
Экваториальная Гвинея 51
Ливия 49 1
Замбия 48 2
Макао 45
Гвинея Бисау 43
Гаити 41 3
святой Мартин 35 2
Бенин 35 1
Эритрея 35
Сирия 33 2
Судан 32 5
Монголия 31
Мозамбик 31
Чад 27
Мальдивы 25
Зимбабве 24 3
Антигуа и Барбуда 23 3
Ангола 19 2
Лаос 19
Белиз 18 2
новая Каледония 18
восточный Тимор 18
Фиджи 17
Малави 16 2
Эсватини 16 1
Непал 16
Доминика 16
Намибия 16
Ботсвана 15 1
Сент-Люсия 15
Сьерра Леоне 15
Курасао 14 1
Гренада 14
Сент-Китс и Невис 14
ЦАР 12
Сент-Винсент Гренадины 12
Теркс и Кайкос 11 1
Фолклендские острова 11
Гренландия 11
Монтсеррат 11
Сейшельские острова 11
Суринам 10 1
Госпожа Заандам 9 2
Гамбия 9 1
Никарагуа 9 1
Ватикан 8
Мавритания 7 1
Папуа новая Гвинея 7
Сент-Барт 6
Западная сахара 6
Бурунди 5 1
Бутан 5
Сан-Томе и Принсипи 4
Южный Судан 4
Ангилья 3
Британские Виргинские Острова 3
Карибские Нидерланды 3
Saint Pierre Miquelon 1
Йемен 1
Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 апреля 2020 14:52

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В АДЫГЕЕ ЖЕНЩИНА ЗАРАЗИВШАЯСЯ КОРОНАВИРУСОМ РОДИЛА РЕБЕНКА ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.