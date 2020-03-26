СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В РОССИИ И МИРЕ НА 17 АПРЕЛЯ 2020
Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 17 апреля, - 128-й день с момента обнаружения коронавируса и 37-й - с объявления пандемии. Мы собрали последние новости по статистике распространения коронавируса в России и мире.
В России. С каждым днем в России растет число заболевших COVID-19, по состоянию на утро 17 апреля 2020 года, согласно статистике коронавируса оперативного штаба стопкоронавирус.рф заражены 32 008 человек. Прирост заболевших за день составляет рекордные +4 070 человек. С начала эпидемии в нашей стране вылечились от коронавируса уже 2 590 человека (+286 за сутки); умерло 273 (+41 за сутки).
В мире, по данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.
Рейтинг самых заражённых коронавирусом регионов РФ
Больше всего коронавирус распространён в следующих регионах:
Москва — 18 105 (+1 959) зараженных; Московская область — 3 526 (+472); Санкт-Петербург — 1 507 (+424). Республика Коми — 455 (+14); Нижегородская область — 458 (+54); Ленинградская область — 354 (+24); Мурманская область — 314 (+8) зараженных; Краснодарский край — 290 (+30) зараженных; в других регионах +1 085 человек.
Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)
В мире, по данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.
Лидером по числу зараженных остается США, здесь заболевших уже более 678 210 человек, умерло 34 641 человек.
Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)
В мире, по данным JHU и BNO, зараженных COVID-19 уже больше двух миллионов — 2 190 010 человек (+8 702 за день). Всего за время пандемии вылечились 553 650, скончались — 147 010 (+1 539) человек. Активных заболеваний сейчас — 1 489 350.
Лидером по числу зараженных остается США, здесь заболевших уже более 678 210 человек, умерло 34 641 человек.
По последним данным, заболевших в США — 677 570. Умерших более 28 тыс. человек. Максимальное количество смертей, по прежнему, в Нью-Йорке — 11 477 человек.
По последним данным, заразившихся в Испании — 184 948. Умерших уже более 19 тыс. человек.
Заразившихся в Италии — 168 941. Лидером по количеству смертей остается Италия, умерших уже более 22 тыс. человек.
По последним данным, Франция «обогнала» Германию и поднялась на третью позицию по количеству заболевших COVID-19 — 165 027, погибших более 15 тыс. Ученый из университета Прованса выяснили, что вирус погибает при воздействии температурой 92°С 15 минут, говорится в отчетеBioRxiv.
Статистика зараженных и погибших на сегодня по странам — 17 апреля
|Страна
|Заболевших
|Умерших
|США
|678 210
|34 641
|Испания
|184 948
|19 315
|Италия
|168 941
|22 170
|Франция
|165 027
|17 920
|Германия
|137 698
|4 052
|Великобритания
|103 093
|13 729
|Китай
|82 367
|3 342
|Иран
|77 995
|4 869
|Турция
|74 193
|1 643
|Бельгия
|34 809
|4 857
|Бразилия
|30 683
|1 947
|Канада
|30 106
|1 195
|Нидерланды
|29 214
|3 315
|Россия
|27 938
|232
|Швейцария
|26 732
|1 281
|Португалия
|18 841
|629
|Австрия
|14 476
|410
|Индия
|13 430
|448
|Ирландия
|13 271
|486
|Израиль
|12 758
|142
|Швеция
|12 540
|1 333
|Перу
|12 491
|274
|Северная Корея
|10 635
|230
|Япония
|9 231
|190
|Чили
|8 807
|105
|Эквадор
|8 225
|403
|Польша
|7 918
|314
|Румыния
|7 707
|392
|Пакистан
|6 919
|128
|Норвегия
|6 905
|152
|Дания
|6 879
|321
|Австралия
|6 468
|63
|Чехия
|6 433
|169
|Саудовская Аравия
|6 380
|83
|Мексика
|6 297
|486
|ОАЭ
|5 825
|35
|Филиппины
|5 660
|362
|Индонезия
|5 516
|496
|Сербия
|5 318
|103
|Малайзия
|5 182
|84
|Сингапур
|4 427
|10
|Беларусь
|4 204
|40
|Украина
|4 161
|116
|Катар
|4 103
|7
|Панама
|4 016
|109
|Доминиканская Республика
|3 755
|196
|Люксембург
|3 444
|69
|Финляндия
|3 369
|75
|Колумбия
|3 233
|144
|Египет
|2 673
|196
|Таиланд
|2 672
|46
|Аргентина
|2 669
|122
|Южная Африка
|2 605
|48
|Марокко
|2 283
|130
|Алжир
|2 268
|348
|Греция
|2 207
|105
|Молдова
|2 154
|54
|Хорватия
|1 791
|35
|Исландия
|1 739
|8
|Бахрейн
|1 700
|7
|Венгрия
|1 652
|142
|Бангладеш
|1 572
|60
|Кувейт
|1 524
|3
|Ирак
|1 434
|80
|Эстония
|1 434
|36
|Новая Зеландия
|1 409
|11
|Казахстан
|1 402
|17
|Узбекистан
|1 349
|4
|Азербайджан
|1 283
|15
|Словения
|1 268
|61
|Босния и Герцеговина
|1 167
|43
|Армения
|1 159
|18
|Литва
|1 128
|32
|Северная Македония
|1 081
|46
|Оман
|1 019
|4
|Гонконг
|1 018
|4
|Камерун
|996
|22
|Словакия
|977
|8
|Куба
|862
|27
|Афганистан
|840
|30
|Тунис
|822
|37
|Болгария
|800
|38
|Кипр
|735
|12
|Бриллиантовая Принцесса
|712
|12
|Андорра
|682
|33
|Латвия
|675
|5
|Ливан
|663
|21
|берег слоновой кости
|654
|6
|Коста-Рика
|642
|4
|Гана
|641
|8
|Нигер
|609
|15
|Джибути
|591
|2
|Буркина Фасо
|546
|32
|Албания
|518
|26
|Уругвай
|502
|9
|Кыргызстан
|466
|5
|Боливия
|465
|31
|Нормандские острова
|457
|19
|Нигерия
|442
|13
|Гвинея
|438
|1
|Сан Марино
|426
|38
|Гондурас
|426
|35
|Мальта
|412
|3
|Иордания
|402
|7
|Тайвань
|395
|6
|Réunion
|394
|Палестина
|374
|2
|Грузия
|348
|3
|Сенегал
|335
|2
|Маврикий
|324
|9
|Черногория
|303
|4
|остров Мэн
|284
|4
|Вьетнам
|268
|ДРК
|267
|22
|ШриЛанка
|238
|7
|Кения
|234
|11
|Майотта
|233
|3
|Гватемала
|214
|7
|Венесуэла
|204
|9
|Парагвай
|199
|8
|Фарерские острова
|184
|Мали
|171
|13
|El Salvador
|164
|6
|Мартиника
|158
|8
|Гваделупа
|145
|8
|Ямайка
|143
|5
|Руанда
|138
|Бруней
|136
|1
|Гибралтар
|131
|Камбоджа
|122
|Конго
|117
|5
|Тринидад и Тобаго
|114
|8
|Мадагаскар
|111
|Аруба
|95
|2
|Габон
|95
|1
|Танзания
|94
|4
|Монако
|93
|3
|Эфиопия
|92
|3
|Французская Гвиана
|86
|Мьянма
|85
|4
|Бермудский
|81
|5
|Того
|81
|5
|Сомали
|80
|5
|Liechtenstein
|79
|1
|Барбадос
|75
|5
|Каймановы острова
|61
|1
|Либерия
|59
|6
|Sint Maarten
|57
|9
|Cabo Verde
|56
|1
|Гайана
|55
|6
|французская Полинезия
|55
|Уганда
|55
|Багамские острова
|53
|8
|Экваториальная Гвинея
|51
|Ливия
|49
|1
|Замбия
|48
|2
|Макао
|45
|Гвинея Бисау
|43
|Гаити
|41
|3
|святой Мартин
|35
|2
|Бенин
|35
|1
|Эритрея
|35
|Сирия
|33
|2
|Судан
|32
|5
|Монголия
|31
|Мозамбик
|31
|Чад
|27
|Мальдивы
|25
|Зимбабве
|24
|3
|Антигуа и Барбуда
|23
|3
|Ангола
|19
|2
|Лаос
|19
|Белиз
|18
|2
|новая Каледония
|18
|восточный Тимор
|18
|Фиджи
|17
|Малави
|16
|2
|Эсватини
|16
|1
|Непал
|16
|Доминика
|16
|Намибия
|16
|Ботсвана
|15
|1
|Сент-Люсия
|15
|Сьерра Леоне
|15
|Курасао
|14
|1
|Гренада
|14
|Сент-Китс и Невис
|14
|ЦАР
|12
|Сент-Винсент Гренадины
|12
|Теркс и Кайкос
|11
|1
|Фолклендские острова
|11
|Гренландия
|11
|Монтсеррат
|11
|Сейшельские острова
|11
|Суринам
|10
|1
|Госпожа Заандам
|9
|2
|Гамбия
|9
|1
|Никарагуа
|9
|1
|Ватикан
|8
|Мавритания
|7
|1
|Папуа новая Гвинея
|7
|Сент-Барт
|6
|Западная сахара
|6
|Бурунди
|5
|1
|Бутан
|5
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|Южный Судан
|4
|Ангилья
|3
|Британские Виргинские Острова
|3
|Карибские Нидерланды
|3
|Saint Pierre Miquelon
|1
|Йемен
|1
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