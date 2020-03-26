Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая. Соответствующее распоряжение исполняющего обязанности президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от новой коронавирусной инфекции и недопущения её распространения.

Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.

Открывая заседание, и.о. президента сообщил: «Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, и некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса».