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Абхазия Информ

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО ПЕРВЫХ ЧИСЕЛ МАЯ

Новости Пятница, 17 апреля 2020 15:13
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ ДО ПЕРВЫХ ЧИСЕЛ МАЯ

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ.  Некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая. Соответствующее распоряжение исполняющего обязанности президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от новой коронавирусной инфекции и недопущения её распространения.

Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.

Открывая заседание, и.о. президента сообщил: «Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, и некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса».

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на данном этапе все мероприятия проводятся чётко, в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также в соответствии с распоряжениями исполняющего обязанности президента.

Лечение пациентов проводят в соответствии с инструкциями ВОЗ, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке.

«Поэтому все должно быть продолжено для того, чтобы мы закрепили окончательно тот эффект, который на сегодняшний день мы имеем», - заключил Цахнакия.

По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, веских причин, чтобы не пересмотреть условия защитных мер населения от коронавирусной инфекции она не видит.

«Районные СЭС будут вплотную работать с Администрациями районов и городов для того, чтобы по окончании рабочего дня на продовольственных рынках проводилась соответствующая стандартам дезинфекционная обработка», - пояснила Скорик.

С одобрения санитарных служб с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, отменён комендантский час.

По согласованию с членами Совбеза решено усилить режим контроля на КПП «Псоу», все пересекающие границу граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.

По предварительным данным, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 апреля 2020 15:25

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