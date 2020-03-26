 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020

ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

При этом президент подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" состоятся в…
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ
апреля 08 2020
FORBES ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ МИЛЛИАРДЕРОВ С НАИБОЛЬШИМИ ДОХОДАМИ В 2019 ГОДУ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ: ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ ПО ПРОСЬБЕ АБХАЗСКОЙ СТОРОНЫ

Новости Пятница, 17 апреля 2020 20:25
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Российской Федерации направляются в страну в ответ на соответствующее обращение и.о. Президента Республики Абхазия В.Р. Бганба на имя Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 13 апреля с.г.», - сообщает посольство России в Абхазии в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями относительно прибытия в Абхазию российских военных для борьбы с коронавирусом.

Абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие «в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации», - уточнили в посольстве.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 апреля 2020 20:29

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ИЗМЕНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АБХАЗИЮ ПРИБУДУТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.