ПОСОЛЬСТВО РФ В АБХАЗИИ: ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ ПО ПРОСЬБЕ АБХАЗСКОЙ СТОРОНЫ

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Российской Федерации направляются в страну в ответ на соответствующее обращение и.о. Президента Республики Абхазия В.Р. Бганба на имя Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 13 апреля с.г.», - сообщает посольство России в Абхазии в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями относительно прибытия в Абхазию российских военных для борьбы с коронавирусом.

Абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие «в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации», - уточнили в посольстве.