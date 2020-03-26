В АБХАЗИЮ ПРИБУДУТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Подразделения РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Черноморского флота Российской Федерации направили в Абхазию колонну спецавтотехники, предназначенной для осуществления локальной дезинфекции в рамках сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Республики Абхазия.
Местом дислокации спецтехники в Абхазии станет 7-ая Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база Минобороны РФ в Гудауте.
При необходимости техника по запросу абхазской стороны может быть использована в мероприятиях по дезинфекции площадей, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дезинфекции могут принять участие в обработке внутренних помещений предприятий универсальными дезрастворами.
Ранее Правительство Абхазии направляло ряд писем в Российскую Федерацию с просьбой об оказании помощи по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
На данный момент на уровне межведомственного взаимодействия Минобороны Абхазии и Минобороны России устанавливается, направляется ли техника в ответ на запрос Абхазии об оказании помощи в борьбе с коронавирусом.
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