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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БУДЕТ ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Новости Пятница, 17 апреля 2020 20:43
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БУДЕТ ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса при Минздраве информирует о ситуации на 17 апреля

«Первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка», - сообщает оперативный штаб.

Двое других пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих - состояние без отрицательной динамики.

За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. У всех у них диагноз «коронавирусная инфекция» не был подтвержден.

Оперативный штаб, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просит всех продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

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