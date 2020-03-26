ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БУДЕТ ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Сухум. 17 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса при Минздраве информирует о ситуации на 17 апреля
«Первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка», - сообщает оперативный штаб.
Двое других пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих - состояние без отрицательной динамики.
Оперативный штаб, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просит всех продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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