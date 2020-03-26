 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ТРЕТЬЕГО ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ УХУДШИЛОСЬ

Новости Суббота, 18 апреля 2020 18:02
Оцените материал
(0 голосов)

 Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. "№Состояние пациента 1925 года рождения с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение", - сообщает в субботу, 18 апреля, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки через несколько  дней.

Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой.

За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех у них диагноз коронавирус не  подтвердился. 

Оперативный штаб просит жителей Абхазии, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике,  продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 21 раз Последнее изменение Суббота, 18 апреля 2020 21:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ БУДЕТ ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ НОВОСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ НА 18 АПРЕЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.