ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: СОСТОЯНИЕ ТРЕТЬЕГО ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ УХУДШИЛОСЬ
Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. "№Состояние пациента 1925 года рождения с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение", - сообщает в субботу, 18 апреля, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки через несколько дней.
Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой.
За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех у них диагноз коронавирус не подтвердился.
Оперативный штаб просит жителей Абхазии, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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