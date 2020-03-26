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В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
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Абхазия Информ

НОВОСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ НА 18 АПРЕЛЯ

Новости Суббота, 18 апреля 2020 18:30
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НОВОСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ НА 18 АПРЕЛЯ

Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. Ситуация с распространением коронавируса на сегодня. 

Россия: подтверждено – 36 793, вновь заболевшие – 4 785, выздоровело – 3 057, смертей – 313, проведено тестов – 1 831 892.

В мире: подтверждено – 2 273 986, выздоровело – 579 155, смертей – 156 076, активных случаев — 1 524 328.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему в США, уже 710 021 человек, в Испании  190 839, в Италии  172 434 человек, во Франции  147 969, в Германии  141 397 заболевших. Наибольшее число смертей от коронавируса в США уже 37 158.

Последние новости по коронавирусу в мире:

Беларусь — санитарная угроза для Европы

Французская газета написала, что президент Белоруссии делает вид, что угрозы COVID-19 не существует. При этом Белоруссию назвали «бомбой замедленного действия» для Европы и «санитарной угрозой». URA News

Запрет на передвижение легковых автомобилей в Грузии

С 17 апреля Грузия вводит полный запрет на передвижение по стране на легковых автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом. 360tv

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию 2020 

Правительство Канады сообщило об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020. Изначально его планировали провести в Монреале в конце марта. TASS

Индия направит России около ста миллионов таблеток гидроксихлорохина

Россия и Индия договорились о поставках 100 млн таблеток Гидроксихлорохина, который помогает в борьбе с коронавирусом. Препарат доставят в Россию ориентировочно в конце апреля. РИА

Смертность от COVID-19 может составить более 10%

По прогнозам профессора Дальневосточного университета, от коронавируса может погибнуть 10% всех заразившихся. URA News

Ученые обнаружили пять новых типов коронавируса

Американскими учеными были обнаружены еще 6 типов коронавируса летучих мышей, 5 из которых не были выявлены никогда раньше. Ученые планируют продолжить их изучение на наличие угрозы для человека. URA News

Разведка в США заранее предупредила Израиль и НАТО о коронавирусе

Американская разведка, которая в ноябре узнала о возможности угрозы распространения коронавируса, отправила эту информацию властям США. Однако те не заинтересовались полученными данными, однако поделились ими с НАТО и Израилем. РИА

423 медицинских сотрудника Казахстана заразились коронавирусомРИА

В Италии готовятся к пляжному сезону

В Министерстве культуры Италии заявили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасное нахождение своих граждан на пляже в период летнего сезона. РИА

В Анталье ждут туристов не раньше августа

Турецкая Анталья начнет принимать отдыхающих только когда угроза коронавируса полностью исчезнет, заявили представители туризма.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 18 апреля 2020 18:40

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