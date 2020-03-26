НОВОСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ НА 18 АПРЕЛЯ
Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. Ситуация с распространением коронавируса на сегодня.
Россия: подтверждено – 36 793, вновь заболевшие – 4 785, выздоровело – 3 057, смертей – 313, проведено тестов – 1 831 892.
В мире: подтверждено – 2 273 986, выздоровело – 579 155, смертей – 156 076, активных случаев — 1 524 328.
Наибольшее число инфицированных по-прежнему в США, уже 710 021 человек, в Испании – 190 839, в Италии – 172 434 человек, во Франции – 147 969, в Германии – 141 397 заболевших. Наибольшее число смертей от коронавируса в США – уже 37 158.
Последние новости по коронавирусу в мире:
Беларусь — санитарная угроза для Европы
Французская газета написала, что президент Белоруссии делает вид, что угрозы COVID-19 не существует. При этом Белоруссию назвали «бомбой замедленного действия» для Европы и «санитарной угрозой». URA News
Запрет на передвижение легковых автомобилей в Грузии
С 17 апреля Грузия вводит полный запрет на передвижение по стране на легковых автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом. 360tv
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию 2020
Правительство Канады сообщило об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020. Изначально его планировали провести в Монреале в конце марта. TASS
Индия направит России около ста миллионов таблеток гидроксихлорохина
Россия и Индия договорились о поставках 100 млн таблеток Гидроксихлорохина, который помогает в борьбе с коронавирусом. Препарат доставят в Россию ориентировочно в конце апреля. РИА
Смертность от COVID-19 может составить более 10%
По прогнозам профессора Дальневосточного университета, от коронавируса может погибнуть 10% всех заразившихся. URA News
Ученые обнаружили пять новых типов коронавируса
Американскими учеными были обнаружены еще 6 типов коронавируса летучих мышей, 5 из которых не были выявлены никогда раньше. Ученые планируют продолжить их изучение на наличие угрозы для человека. URA News
Разведка в США заранее предупредила Израиль и НАТО о коронавирусе
Американская разведка, которая в ноябре узнала о возможности угрозы распространения коронавируса, отправила эту информацию властям США. Однако те не заинтересовались полученными данными, однако поделились ими с НАТО и Израилем. РИА
423 медицинских сотрудника Казахстана заразились коронавирусом. РИА
В Италии готовятся к пляжному сезону
В Министерстве культуры Италии заявили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасное нахождение своих граждан на пляже в период летнего сезона. РИА
В Анталье ждут туристов не раньше августа
Турецкая Анталья начнет принимать отдыхающих только когда угроза коронавируса полностью исчезнет, заявили представители туризма.
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