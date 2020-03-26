АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЕРУЮЩИХ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ

Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. В канун светлого праздника Пасхи - Христова Воскресения избранный президент Аслан Бжания обратился к народу Абхазии:

«Поздравляю всех граждан Абхазии, исповедующих православие с праздником Христова Воскресения - Пасхой. Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые, праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.

Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни. Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов – оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей.

Как верующий человек не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним. Дорогие друзья, желаю вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Да хранит Господь нашу любимую Абхазию!

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