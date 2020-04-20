СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА В РОССИИ И МИРЕ НА 20 АПРЕЛЯ

В Москве по-прежнему наибольшее число заболевших COVID-19 - уже 26 350 человека. В течение дня рост составил +2 026 человек. Число выздоровевших от коронавируса в столице 1 838 человека (+75 за день), скончались 204 человек (+28 за сутки).

Каждый день в России увеличивается число подтвержденных случаев заражения COVID-19, согласно статистике коронавируса по данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф на 20 апреля 2020 года уже 47 121 инфицированных (+4 268). За минувшие сутки зафиксировано +4 268 новых случаев. С начала пандемии в стране вылечили 3 446 человека (+155 за день); умерло 405 (+44 за день). Проведено тестов 2 053 319.

Сухум. 20 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 20 апреля, – 131-й день с момента обнаружения коронавируса и 40-й – с объявления пандемии. Актуальная статистика, последние новости за сегодня.

Ученые выяснили, что тяжелое протекание коронавируса может вызвать у пациента снижение уровня гемоглобина в крови. В этом случае аппарат ИВЛ не поможет в лечении. Специалисты высказались о необходимости проводить анализы на гемоглобин после постановки диагноза «коронавирус». Снижение этого показателя является тревожным сигналом. Риа Новости

На следующей неделе планируется новое обращение Владимира Путина к гражданам России. Глава государства на основании данных о коронавирусе в стране озвучит решение о продлении или прекращении режима нерабочего месяца, сообщили в Кремле. ura.news

Самые заражённые коронавирусом регионы РФ:

Москва занимает первое место по числу зараженных коронавирусом в стране, уже 26 350 (+2 026) человека; Московская область на втором месте, здесь 5 241 (+578) заболевших; Санкт-Петербург на третьем месте — 1 846 (+86).

В Нижегородской области число заболевших выросло до 759 (+113); в республике Коми — 491 (+10). В Ленинградской области — 454 (+37) зараженных. Далее идут регионы, где менее четырехсот пятидесяти зараженных: Краснодарский край — 417 (+34), Мурманская область — 400 (+46), республика Дагестан — 331 (+39) и Брянская область 321.

Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 2 406 881 человек (+11 246 за день). Общее число вылечившихся в мире – 628 816 (+9 649) умерло – 165 273 (+376).

На первом месте по числу инфицированных находится США — 764 265 зараженных, в Испании – 198 674, в Италии – 178 972 человек, во Франции – 152 894, в Германии – 145 742 заболевших. Число смертей в США достигло 40 565 человек (+300 за сутки).

США

По последним данным, заболевших в США – 764 265. Умерших более 40 тыс. человек. Максимальное количество смертей, по прежнему, в Нью-Йорке – 14 451 человек. Зараженные 764 265 (+5 131), выздоровевшие 71012 (+1 085), умершие 40 565 (+300).

В Италии

По последним данным, заразившихся в Италии – 178 972. Лидером по количеству смертей остается Италия, умерших уже более 23 тыс. человек. Зараженные 178 972 (+0), выздоровевшие 47 055 (+0), умершие 23 660.

В Испании

По последним данным, заразившихся в Испании – 198 674. Умерших уже более 20 тыс. человек. Зараженные 198 674 (+2 010), выздоровевшие 77 357 (+0), умершие 20 453 (+0).

Во Франции

По последним данным, Франция «обогнала» Германию и поднялась на третью позицию по количеству заболевших COVID-19 – 152 894, погибших более 19 тыс. Зараженные 152 894 (+0), выздоровевшие 36 578 (+0), умершие 19 718 (+0).

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