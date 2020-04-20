ПАЦИЕНТ 1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Сухум. 20 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует жителей Абхазии о ситуации на 20 апреля.
«Пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19», - сообщает оперативный штаб.
За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У всех у них диагноз "коронавирусная инфекция" не был подтвержден.
В Гудаутском госпитале приступила к вахтовому дежурству очередная смена медицинского персонала. Предыдущая смена прошла тестирования на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.
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