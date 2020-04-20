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Абхазия Информ

ПАЦИЕНТ 1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Новости Понедельник, 20 апреля 2020 18:31
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ПАЦИЕНТ 1925 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В ГУДАУТСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Сухум. 20 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует жителей Абхазии о ситуации на 20 апреля.

«Пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19», - сообщает оперативный штаб.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки через несколько дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой.

За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У всех у них диагноз "коронавирусная инфекция"  не был подтвержден.

В Гудаутском госпитале приступила к вахтовому дежурству очередная смена медицинского персонала. Предыдущая смена прошла тестирования на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.

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