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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Новости Понедельник, 20 апреля 2020 18:51
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 20 апреля 2020. Абхазия-Информ. Следственный отдел УВД по Гагрскому району ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Астамура Гунба по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД. .

15 апреля в Гагрском районе был заключен под стражу Гунба Астамур Гарриевич, 1987, года рождения, который был задержан 12 апреля сотрудниками СОБР МВД РА совместно с ОУР Гагрского РУВД в ходе проведения специальных оперативных мероприятий во время комендантского часа по ул. Абазгаа в г. Гагра.

Не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов, Гунба  попытался скрыться на автомобиле марки "мини купер".

При обследовании автомобиля сотрудники милиции обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат системы Калашникова калибра 7.62 мм со снаряженным магазином, магазин с 30-ю патронами, пистолет системы Токарева с боеприпасами к нему, ручную гранату с запалом. Также в багажном отделении Гунба перевозил два комплекта автомобильных госномерных знаков.

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