ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 20 апреля 2020. Абхазия-Информ. Следственный отдел УВД по Гагрскому району ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Астамура Гунба по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД. .

15 апреля в Гагрском районе был заключен под стражу Гунба Астамур Гарриевич, 1987, года рождения, который был задержан 12 апреля сотрудниками СОБР МВД РА совместно с ОУР Гагрского РУВД в ходе проведения специальных оперативных мероприятий во время комендантского часа по ул. Абазгаа в г. Гагра.