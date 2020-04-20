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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ: ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА СТАНОВИТСЯ В ГРУЗИИ ПРЕДМЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯЦИЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ АБХАЗИИ В ГЛАЗАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Новости Вторник, 21 апреля 2020 09:58
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Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза». С таким комментарием выступил МИД Абхазии в связи с видеоконференцией премьер-министра Грузии Г. Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса и

была затронута тема «тяжелой ситуации на оккупированных территориях».

«Симптоматично, что предметное обсуждение столь актуальных для всего региона проблем не обошлось без политизации и навешивания ярлыков. Даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества», - заявляет МИД РА.

Главное внешнеполитическое ведомство Абхазии выражает озабоченность в связи с тем, что «ласти Грузии наряду с их европейскими партнерами упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе».

«Продолжает активно эксплуатироваться абсолютно надуманный и ложный тезис об «оккупированных территориях», который принят на вооружение грузинскими властями в качестве борьбы с фантомной «российской угрозой». Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС», - отмечается в комментарии МИД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 21 апреля 2020 10:00

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