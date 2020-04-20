ВСЕ СТРАНЫ ООН ВЫСТУПИЛИ ЗА ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ БУДУЩЕЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе председателя ГА ООН, резолюция была принята в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения.

Генассамблея призывает "все государства - члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19".