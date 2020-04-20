РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОМОГУТ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В АБХАЗИИ
Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с представителями Посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров РА, на встрече обсуждался вопрос предоставления российской стороной технической помощи для реализации ряда санитарных мероприятий.
«Уверен, вы знаете о том, что ситуация в Абхазии с коронавирусом, в принципе, под контролем. Мы немного ослабили наши действия, отменён комендантский час в Галском и Гагрском районах, все контактирующие с заболевшими были выявлены и изолированы. В целом, ситуация более-менее стабильная. Частично возобновлена работа рынка с определённой периодичностью», сказал открывая встречу и.о. президента Валерий Бганба.
Он также отметил, что с учётом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати.
«Более того, многие государственные ведомства Абхазии не прекращали работу, санитарно-эпидемиологические мероприятия не помешали бы и в ряде госучреждений» - добавил Валерий Бганба.
Посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил и.о. президента за приём делегации и проинформировал Валерия Бганба о целях прибытия колонны спецавтомашин и двустороннем сотрудничестве между оборонными ведомствами Абхазии и России:
«Спасибо за приём нашей делегации. Я кратко проинформирую Вас. Мы провели достаточно серьёзную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях, поэтому мы готовы откликнуться на запрос абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники».
И.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния поблагодарил Алексея Двинянина за оперативную работу и готовность оказать ресурсную помощь в столь сложное для России время:
«Я хотел бы поблагодарить Вас за личное участие в этом деле в непростое время. Министерство обороны России не раз подтверждало своё доброе отношение к нашей Республике. Спасибо, что нашли возможность помочь руководству страны в осуществлении части реализуемых мероприятий».
Валерий Бганба в свою очередь поблагодарил за оперативное реагирование и порекомендовал участникам встречи следовать той программе, тем параметрам дезинфекции объектов, которые в первую очередь предложит минобороны совместно с СЭС республики.
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