РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОМОГУТ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с представителями Посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте.

С российской стороны во встрече участвовали посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, советник-посланник посольства РФ Максим Литвинов, советник посольства Владислав Нечипоренко, командир 7-ой Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы полковник Олег Сеньков, начальник службы радиоактивной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Павел Груздев; с абхазской – министр иностранных дел Даур Кове, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния, заместитель министра обороны Нодар Авидзба.

«Уверен, вы знаете о том, что ситуация в Абхазии с коронавирусом, в принципе, под контролем. Мы немного ослабили наши действия, отменён комендантский час в Галском и Гагрском районах, все контактирующие с заболевшими были выявлены и изолированы. В целом, ситуация более-менее стабильная. Частично возобновлена работа рынка с определённой периодичностью», сказал открывая встречу и.о. президента Валерий Бганба.

Он также отметил, что с учётом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати.

«Более того, многие государственные ведомства Абхазии не прекращали работу, санитарно-эпидемиологические мероприятия не помешали бы и в ряде госучреждений» - добавил Валерий Бганба.

Посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил и.о. президента за приём делегации и проинформировал Валерия Бганба о целях прибытия колонны спецавтомашин и двустороннем сотрудничестве между оборонными ведомствами Абхазии и России:

«Спасибо за приём нашей делегации. Я кратко проинформирую Вас. Мы провели достаточно серьёзную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях, поэтому мы готовы откликнуться на запрос абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники».

И.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния поблагодарил Алексея Двинянина за оперативную работу и готовность оказать ресурсную помощь в столь сложное для России время:

«Я хотел бы поблагодарить Вас за личное участие в этом деле в непростое время. Министерство обороны России не раз подтверждало своё доброе отношение к нашей Республике. Спасибо, что нашли возможность помочь руководству страны в осуществлении части реализуемых мероприятий».

Валерий Бганба в свою очередь поблагодарил за оперативное реагирование и порекомендовал участникам встречи следовать той программе, тем параметрам дезинфекции объектов, которые в первую очередь предложит минобороны совместно с СЭС республики.