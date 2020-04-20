23 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АСЛАНОМ БЖАНИЯ

Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. 23 апреля состоится торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Асланом Георгиевичем Бжания. В связи с пандемией коронавируса и режимом чрезвычайного положения, введенного в Абхазии, церемония инаугурации будет скромной, без иностранных гостей.

На церемонии инаугурации, которая будет проходить в актовом зале Администрации Президента РА, будут присутствовать депутаты Парламента, судьи Конституционного суда, представители Центризбиркома.

Церемония вступления президента в должность будет транслироваться в прямом эфире Абхазской гостелерадиокомпании.