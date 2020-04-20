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Абхазия Информ

23 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АСЛАНОМ БЖАНИЯ

Новости Вторник, 21 апреля 2020 15:05
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23 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АСЛАНОМ БЖАНИЯ

Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. 23 апреля состоится торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Асланом Георгиевичем Бжания. В связи с пандемией коронавируса и режимом чрезвычайного положения, введенного в Абхазии, церемония инаугурации будет скромной, без иностранных гостей.

На церемонии инаугурации, которая будет проходить в актовом зале Администрации Президента РА, будут присутствовать депутаты Парламента, судьи Конституционного суда, представители Центризбиркома.

Церемония вступления президента в должность будет транслироваться в прямом эфире Абхазской гостелерадиокомпании.

В соответствии со статьей 4 закона «О Президенте Республики Абхазия», «вновь избранный Президент Республики Абхазия начинает осуществлять предоставленные ему Конституцией Республики Абхазия полномочия с момента принесения присяги».

При вступлении в должность вновь избранный президент приносит присягу на государственном абхазском языке:

«Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики».

Присяга приносится на тексте Конституции Республики Абхазия.

После принесения присяги исполняется Государственный гимн Республики Абхазия, а затем избранному президенту официально передаются атрибуты президентской власти - печать с изображением государственного герба республики и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт президента, национальны посох – алабаща и шашка.

22 марта 2020 года состоялись повторные выборы президента. Победу на них одержал Аслан Бжания, получивший 56,5% голосов избирателей. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 21 апреля 2020 15:08

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