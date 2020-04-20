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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У ВОСЬМИ ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Новости Вторник, 21 апреля 2020 19:45
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Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19», - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса

Первый пациент пока остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. У всех у них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.

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