ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: У ВОСЬМИ ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 21 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19», - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса

Первый пациент пока остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. У всех у них диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.