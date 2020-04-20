СКОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЯВЛЕНО В СОСЕДНИХ С КУБАНЬЮ РЕГИОНАХ НА 20 АПРЕЛЯ

- К сожалению, в республике растет число новых случаев заражения. Чтобы своевременно выявить очаги и локализовать их, мы в два раза увеличили тестирование населения, активизировали работу по дезинфекции общественных мест. И в дальнейшем необходимо принимать все возможные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, - отметил глава Республики Мурат Кумпилов.

В Адыгее за сутки зафиксировали девять новых подтвержденных диагнозов. Общее число зараженных составляет 100 человек, из которых 16 выздоровели, двое скончались.

В Краснодарском крае на 20 апреля подтвердилось 34 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе 417 заболевших. Как обстоит ситуация в других регионах, рассказывает «Блокнот Краснодар».

Проведено в регионе более 12,5 тестов на коронавирус, 936 человек находятся под наблюдением медиков на карантине.

В Ростовской области за сутки выявили рекордные для региона 60 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 292 человек. Из них 13 человек выздоровели. Погибших в регионе нет.

- Под медицинским наблюдением находятся 2192 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 2180. Снято с медицинского наблюдения 10109 человек, - сообщают власти области. - За весь период медицинским наблюдением было охвачено 12301 человек.

Проведено более 15 тысяч тестов на коронавирус.

А вот в Ставропольском крае, наоборот, обнаружено незначительное число больных в сравнении с предыдущими днями — 12. Всего в регионе 244 подтвержденных случая заражения китайской инфекцией. Как сообщает региональный Минздрав, 27 человек выздоровели, четверо скончались.

- Под медицинским наблюдением находятся 2091 человек: 198 – на карантине в стационаре, остальным предписана самоизоляция на дому. Снято с медицинского наблюдения 4677 человек, - также сообщают в Минздраве. - Проведено почти 22,5 тысячи тестов.

В Карачаево-Черкесии коронавирус подтвердился еще у 20 человек. Общее число зараженных составило 87 человек, один человек выздоровел, погибших нет.

Распространилась китайская инфекции по 11 районам и городам Республики.

В Крыму, как уже пошло в правило, зафиксировано за сутки только три новых случая. Всего заболевших в регионе — 45. Выздоровели 22 человека, погибших нет.

- Под медицинским наблюдением находятся 1655 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 1399 человек, в стационарах находятся 73 человека, изолировано в обсерваторы – 183 человека, - сообщают власти Крыма

В Абхазии по-прежнему остается всего три подтвержденных случая коронавируса. В стране решили пойти на послабление карантинных мер. Так, работу начали рынки, отменен комендантский час в Гагрском районе.

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