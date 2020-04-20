С 4 МАЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУХУМА
Новости Среда, 22 апреля 2020 15:25
Сухум. 22 апреля. Абхазия-Информ. С 4 мая будут открыты школьные и дошкольные учреждения Сухума. Об этом сообщила на совещании у и.о. главы столичной администрации начальник Управления образования Людмила Адлейба,. Она обратилась к главному санитарному врачу столицы Алле Беляевой с просьбой произвести дезинфекцию всех школ и детских садов к этому времени.
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