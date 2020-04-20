 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 4 МАЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУХУМА

Новости Среда, 22 апреля 2020 15:25
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 22 апреля. Абхазия-Информ. С 4 мая будут открыты школьные и дошкольные учреждения Сухума. Об этом сообщила на совещании у и.о. главы столичной администрации начальник Управления образования Людмила Адлейба,. Она обратилась к главному санитарному врачу столицы Алле Беляевой с просьбой произвести дезинфекцию всех школ и детских садов к этому времени.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 22 апреля 2020 15:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СКОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЯВЛЕНО В СОСЕДНИХ С КУБАНЬЮ РЕГИОНАХ НА 20 АПРЕЛЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.