Сухум. 22 апреля. Абхазия-Информ. С 4 мая будут открыты школьные и дошкольные учреждения Сухума. Об этом сообщила на совещании у и.о. главы столичной администрации начальник Управления образования Людмила Адлейба,. Она обратилась к главному санитарному врачу столицы Алле Беляевой с просьбой произвести дезинфекцию всех школ и детских садов к этому времени.