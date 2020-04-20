ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО

По его мнению, именно принятые меры руководством страны и самим министерством, режим ЧП, комендантский час в Галском и Гагрском районах,

Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. На территории Абхазии зарегистрировано трое заболевших коронавирусом. Заболевшие завезли инфекцию из его очага, в данном случае из Москвы. Больше ни одного случая не зарегистрировано. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения и соцзащиты Тамаз Цахнакия.

Он напомнил, что в конце февраля и начале марта, когда стал распространяться коронавирус в России, огромное количество россиян из той же Москвы приехали к нам в республику, в дома отдыха, понимая, что у нас у нас благополучная ситуация. И это не могло не тревожить.

«Закрытие границы на въезд и введение строгого карантина были связаны с определёнными трудностями, особенно на первых этапах, но мы максимально постарались достичь самоизоляции – наиболее эффективного метода профилактики коронавируса. Это исключает контакты не только внешние, но и внутри самой семьи», - отметил министр.

Он подчеркнул, что последнее распоряжение, принятое руководством страны по рекомендации санэпидслужбы совсем не означает, что отменяются все предыдущие ограничения и мероприятия, в том числе и самоизоляция.

«То что у нас сегодня всего трое пациентов, одна из которых уже выздоровела и выписана домой, - не дает нам основания для расслабления. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в мире и в сопредельных государствах и , к сожалению, ситуация там не простая. В той же России идет рост заболеваниями и пик не достигнут. Более того, по предварительным данным он будет достигнут к середине мая, а может и к концу месяца. Поэтому мы должны сохранить все те мероприятия об ограничительных меры в том числе и самоизоляцию», - сказал Тамаз Цахнакия.

Он с пониманием, относится к возникшим у граждан сложностям, в том числе и экономического характера, но это вынужденная мера.

«Речь не идет о закрытии продуктовых магазинов и аптек. Острых серьезных проблем социального характера в республике нет , поэтому, учитывая ситуацию в мире, Минздрав и штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией призывает граждан соблюдать все рекомендации в том числе и режим самоизоляции. Никто не даст гарантию, что при наличии трех реальных пациентов и одного транзитного, инфекция не распространиться дальше», - считает Тамаз Цахнакия.

Он напомнил, что распространение инфекции удалось избежать за счет локализации очага и взятия всех контактных лиц на учет. Все они, в том числе и контактировавшие с больными медики, прошли 14-дневный карантин.

«Три случая совершенно не означает, что завтра их не будет больше. Вирус у нас будет завозной. Ведь не пропустить граждан республики мы не сможем, а они едут из Москвы, из Ростова, из Краснодара, где наибольшее число зараженных. Если мы расслабимся и начнутся массовые контакты людей, тем более, не принимая меры профилактики, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных. Вероятность этого присутствует», - сказал Тамаз Цахнакия.

Министр считает, что май станет самым сложным периодом для Абхазии в борьбе с коронавирусом. Если контролировать ситуацию до конца весны, то серьезных проблем можно избежать. Пока для Абхазии складывается благополучная ситуация.

Что касается зараженной коронавирусом уроженки села Аберкыт Галского района Нино Хецуриани, госпитализированной в больницу Зугдиди, то она полностью выздоровела.

По словам Цахнакия, у Хецуриани были минимальные контакты на территории Абхазии, она контактировала только со своими родственниками. Все контактировавшие с Хецуриани граждане были изолированы, которые сегодня тоже здоровы.

Министр отметил, что количество пересекающих государственную границу сегодня минимальное.