ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРИЗВАЛ ВСЕХ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ И ИЗБЕГАТЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. Инаугурация президента – это закреплённое в Конституции мероприятие. Помещение, где будет проходить инаугурация, подготовят советующим образом, проведут обработку спецсредствами с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом на пресс-конференции в среду, 22 апареля, сообщил министр здравоохранения и соцобеспечения Тамаз Цахнакия.
«Мы находимся в режиме самоизоляции, в том числе и чиновники разных уровней. Поэтому, при входе в здание президентской администрации поставят дезинфицирующие растворы для рук. Естественно, участники церемонии будут соблюдать соответствующее расстояние, и надевать маски. При коронавирусе людям достаточно соблюдать расстояние, чтобы избежать заражения», – сказал Цахнакия.
Говоря об открытии рынков, министр предупредил, что необходимо продолжать носить маски и перчатки.
«Мы должны соблюдать все правила, направленные на профилактику распространения вируса. Если начнутся массовые контакты, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных! Такая вероятность присутствует! Я никого не хочу пугать или стращать, но мы должны понимать, что такие риски существуют и относиться к этому нужно серьезно. Пользуясь случаем, обращаюсь к гражданам с призывом – старайтесь оставаться на самоизоляции и избегайте массовых мероприятий», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.
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