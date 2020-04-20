ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПРИЗВАЛ ВСЕХ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ И ИЗБЕГАТЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. Инаугурация президента – это закреплённое в Конституции мероприятие. Помещение, где будет проходить инаугурация, подготовят советующим образом, проведут обработку спецсредствами с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом на пресс-конференции в среду, 22 апареля, сообщил министр здравоохранения и соцобеспечения Тамаз Цахнакия.

«Мы находимся в режиме самоизоляции, в том числе и чиновники разных уровней. Поэтому, при входе в здание президентской администрации поставят дезинфицирующие растворы для рук. Естественно, участники церемонии будут соблюдать соответствующее расстояние, и надевать маски. При коронавирусе людям достаточно соблюдать расстояние, чтобы избежать заражения», – сказал Цахнакия.