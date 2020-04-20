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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ГЛАВАХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГУДАУТСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНОВ И Г. НОВЫЙ АФОН

Новости Среда, 22 апреля 2020 18:46
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ГЛАВАХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГУДАУТСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНОВ И Г. НОВЫЙ АФОН

Сухум. 22 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указы о главах администраций Гудаутского района, города Новый Афон и Очамчырского района.

Согласно поданным заявлениям:

  • Руслан Ладария освобождается от должности главы администрации Гудаутского района с 23 апреля,
  • Феликс Даутия освобождается от должности главы администрации города Новый Афон с 22 апреля,
  • Геннадий Цвижба освобождается от исполнения обязанностей главы администрации Очамчырского района с 23 апреля.
Временное исполнение обязанностей глав администраций возлагается:
  • в Гудаутском районе - на заместителя главы администрации Гудаутского района Тания В.А.,
  • в г. Новый Афон - на заместителя главы администрации г. Новый Афон Джения А.А.,
  • в Очамчырском районе - на заместителя главы администрации Очамчырского района Агрба М.Г.
Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 апреля 2020 18:48

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