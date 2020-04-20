ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ГЛАВАХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГУДАУТСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНОВ И Г. НОВЫЙ АФОН
Новости Среда, 22 апреля 2020 18:46
Сухум. 22 апреля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал указы о главах администраций Гудаутского района, города Новый Афон и Очамчырского района.
Согласно поданным заявлениям:
- Руслан Ладария освобождается от должности главы администрации Гудаутского района с 23 апреля,
- Феликс Даутия освобождается от должности главы администрации города Новый Афон с 22 апреля,
- Геннадий Цвижба освобождается от исполнения обязанностей главы администрации Очамчырского района с 23 апреля.
Временное исполнение обязанностей глав администраций возлагается:
- в Гудаутском районе - на заместителя главы администрации Гудаутского района Тания В.А.,
- в г. Новый Афон - на заместителя главы администрации г. Новый Афон Джения А.А.,
- в Очамчырском районе - на заместителя главы администрации Очамчырского района Агрба М.Г.