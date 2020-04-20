В ГУДАУТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОСТАЮТСЯ ДВА ПАЦИЕНТА

Сухум. 22 апреля 2020. Абхазия-Информ. «Пациентка 1925 года рождения находится в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое, нестабильное», - сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в среду, 22 апреля.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки через несколько дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

За прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. У всех у них диагноз «коронавирусная инфекция» не был подтвердился.