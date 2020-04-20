ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: НАША ЗАДАЧА – ВЫЯВЛЯТЬ И ЛЕЧИТЬ БОЛЬНЫХ

Говоря о подготовке медучреждений республики к возможному приему больных коронавирусом, министр напомнил, что Гудаутскую районная больница определена как головной госпиталь при борьбе с заболеванием. Во-первых, там есть оснащенный всем необходимым оборудованием инфекционный корпус на 35 коек, число которых можно довести до 70. Там же есть отделение интенсивной терапии и реанимации на 35 коек оснащенное аппаратами ИВЛ.

Сухум. 22 апреля 20202. Абхазия-Информ. Прогнозы не всегда бывают достоверными особенно когда они касается чего-то нового. Есть приблизительные статданные, наработанные опытом других стран исходя из которых, мы ожилдем пик заболевания на конец мая. И это будет сложный период, поэтому мы тщательно отслеживаем ситуацию. Надеюсь все пройдет благополучно и мы избежим риски, которые существуют во всем мире. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Помимо инфекционного отделение на 70 коек, в ЦРБ есть основной корпус где также при необходимости можно развернуть 350 коек.

«Мы будем готовы оказывать хирургическую помощь людям с коронавирусом, а так же помощь таким людям при родах, и детям – в детском отделении. Таким образом Гудаутская ЦРБ готова принять до 350 пациентов с коронавирусом», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.

Министр сообщил, что на 18 апреля Минздравом получено лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и оборудования на сумму 44 млн 421 тысяча 125 рублей. Из них, за счет средств целевых программ Минздрава – 4 млн 605 тысяч рублей, гуманитарная помощь московской диаспоры – 19 млн 103 тысячи 977 рублей и от созданного абхазскими бизнесменами движения «Мы вместе» – 19 млн 951 тысяча 200 рублей.

Кроме того, получено несколько партий грузов от международных организаций по линии ВОЗ – это средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и лекарственный препараты на сумму 5 млн 860 тысяч 873 рубля. При этом ПРОООН продолжает свою помощь и практически еженедельно поступают новые партии. Недавно Минздрав получил 1000 комплектов индивидуальной защиты и другие средства. Естественно все это распределено по лечебным учреждениям в соответствии с их потребностью. В первую очередь в Гудаутская больницу.

Говоря о возможных прогнозах по заражению коронавирусом, Тамаз Цахнакия подчеркнул, что они исходят из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения, предполагается 20 тяжелобольных, нуждающихся в ИВЛ.

«С учетом нашего населения, мы рассчитываем на 40-45 серьёзных больных в отделении реанимации в это в худшем случае», – сказал министр.

Он сообщил, что в республике всего 60 аппаратов ИВЛ для лечения тяжело больных. Есть все расходные материалы для осуществления интенсивной терапии и реанимации.

Всем необходимые аппараты и медикаменты в первую очередь распределены в Гудаутскую больницу, инфекционную больницу в Сухуме и инфекционное отделение в Гагрской ЦРБ, а так же районные больницы в зависимости от количества пациентов.

«Мы получили противовирусные препараты и антибиотики нового поколения, достаточно эффективные для лечения вторичных осложнения – пневмоний в том числе – бактериальных. У нас сегодня есть все необходимое на тяжело больных 650 пациентов», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.

В тоже время он отметил, что с учетом ситуации в Минздраве создан мобилизационный резерв из тех же расходников и медикаментов, которые при необходимости, по мере поступления пациентов, будут направляться в медучреждения.

«Все это есть в открытом режиме, на сайте Минздрава. За каждую таблетку и за каждый флакон главврач будет перед нами отчитываться. Но не нужно забывать о том, что у нас впереди осень и зима, и в этот период могут быть вспышки той же коронавирусной инфекции, гриппа или атипичной пневмании, и мы, с учетом всего организованного, будет готовы к приему таких пациентов», – заявил министр.

Он напомнил, что все эти лекарства были наложено эмбарго и было очень сложно было все это приобрести. Но министерству все же удалось создать это резерв.

Тамаз Цахнакия признал, что они, с учетом постоянно миграции челез обе границы, ожидали большее количество больных – до 30-50, но, к счастью, пока обошлось всего тремя случаями.

«Кому-то может не нравятся принимаемыми нами жесткие меры, кто-то не понимал, зачем они вообще, есть которые и по сей день так считают, но именно они дали такие результаты. Мы сейчас не занимаемся анализом различных версий – что такое коронавирус , кем он распространяется и тому подобное… Мы говорим о том, что вирусная инфекция есть, мы с ней столкнулись впервые и есть нуждающиеся в лечении пациенты. Это наша задача – выявлять и лечить больных и проводить весь комплекс профилактических мероприятий», – констатировал глава Минздрава.