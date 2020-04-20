23 АПРЕЛЯ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД И УВД ПО Г. СУХУМ ЗАСТУПИТ НА СЛУЖБУ С 8 ЧАСОВ УТРА

Сухум. 22 апреля 2020. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Раули Смыр провел оперативное совещание с руководителями ведомства, начальниками управлений и отделов центрального аппарата МВД по вопросам организации обеспечения общественного порядка и безопасности в столице республики во время проведения церемонии инаугурации избранного президента Аслана Георгиевича Бжания.

Министр утвердил подготовленный штабом МВД план служебных мероприятий, согласно которому личный состав подразделений центрального аппарата МВД и УВД по г. Сухум заступают на службу с 8 часов утра 23 апреля текущего года, сообщает пресс-служба МВД.