ДАУР КОВЕ ПОПРОСИЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПОМОЧЬ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА ДЛЯ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Даур Кове рассказал сопредседателям Женевских дискуссий о предпринимаемых в Абхазии мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он выразил благодарность Всемирной Организации Здравоохранения и другим международным структурам, работающим на территории Абхазии, за оказанную помощь и содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией в республике.

Сухум. 22 апреля 2020. Абхазия-Информ . 22 апреля vинистр иностранных дел Даур Кове провел видеоконференцию с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает пресс-служба МИД РА..

Глава МИД Абхазии обратил внимание сопредседателей на то, что высшее руководство Грузии пытается исказить реальную ситуацию, делая заявления о том, что, якобы вся международная помощь, оказываемая Абхазии в рамках борьбы с пандемией коронавируса, осуществляется по инициативе властей Грузии.

В частности, было отмечено, что в ходе состоявшейся несколько дней назад видео-конференции премьер-министра Грузии Георгия Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса, была затронута и якобы «тяжелая ситуация на оккупированных территориях». Правительство Грузии таким образом пытается представить ситуацию так, что все международные агентства оказывают помощь Абхазии только благодаря просьбам властей Грузии.

«Мы очень признательны всем международным организациям, откликнувшимся на нашу просьбу, за оказанную поддержку. Считаю, что в условиях проблемы пандемии, с которой сегодня столкнулся весь мир, крайне циничными выглядят попытки грузинских властей спекулировать на эти темы и придавать им политический окрас» - отметил Даур Кове.

Министр также подчеркнул, что правительство Абхазии готово вести прямой диалог с руководителями всех международных организаций, заинтересованных в оказании реальной помощи Абхазии в борьбе с распространением коронавируса.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул важность координации действий в борьбе с распространением вируса. Он также отметил, что международные Женевские дискуссии посвящены именно вопросам обеспечения безопасности и в данный момент подобный формат является наиболее адекватным.

Представитель ООН на Международных Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу выразила благодарность Дауру Кове за высокий уровень коммуникации и оперативное реагирование на все возникающие вопросы, в том числе в ходе поставок необходимой помощи в Абхазию. Она подчеркнула, что ООН продолжит эти усилия по поддержке республики. «У нас очень много вызовов, но нужно сосредоточить внимание на том, чтобы оказать помощь всем пострадавшим от вируса людям. Сейчас действительно важно отодвинуть все разногласия, и первостепенное значение в этом имеет скоординированность этих действий для оказания помощи всем, кто в ней нуждается», - отметила Султаноглу.

Специальный представитель ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольф Михалка сообщил, что в данный момент ОБСЕ рассматривает возможность оказания помощи Абхазии, обсуждаются детали и механизмы, которые позволят определиться с доставкой помощи в республику. Это будет частью поддержки со стороны ВОЗ и ООН. Он выразил надежду, что все прилагаемые усилия дадут результат.

Политический советник Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Бьорн Куене отметил важность продолжения работы по повестке Женевских дискуссий. Он подчеркнул, что уже необходимо приступить к обсуждению этих вопросов, чтобы избежать новых осложнений в будущем.

В ходе беседы Даур Кове обратился к сопредседателям с просьбой оказать помощь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Все участники видеоконференции отметили необходимость и важность проведения подобных мероприятий, поскольку на сегодняшний день невозможно определить точную дату запланированного на июль очередного раунда Женевских дискуссий.