В 12:00 СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ АСЛАНОМ БЖАНИЯ

На церемонии инаугурации, которая будет проходить в актовом зале Администрации Президента РА, будут присутствовать депутаты Парламента, судьи Конституционного суда, представители Центризбиркома.

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ . Сегодня, 23 апреля, в 12:00 состоится торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Асланом Георгиевичем Бжания.

В связи с пандемией коронавируса церемония инаугурации будет проходить в так называемом узком составе, без иностранных гостей. Исключение составляют посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, посол Республики Южная Осетия в РА Олег Боциев и полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба.

Церемония вступления президента в должность будет транслироваться в прямом эфире Абхазской гостелерадиокомпаниии Абаза-ТВ.

В соответствии со статьей 4 закона «О Президенте Республики Абхазия», «вновь избранный Президент Республики Абхазия начинает осуществлять предоставленные ему Конституцией Республики Абхазия полномочия с момента принесения присяги».

При вступлении в должность вновь избранный президент приносит присягу на государственном абхазском языке:

«Ҭоуба зуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыҩ, сыҧсҭазаара зегьы Сыҧсадгьыл, сыуаажәлар рымаҵ аура ишазыскуа, сыжәлар ирымҭаны снапаҿы иҟало амчра ҳҳәынҭқарра Аконституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аҧеиҧш рыхьчараз схы ишасырхәо. Жәлар рылахь соуааит иҧшьоу абри ахықәкы сацәхьаҵны саныҟала. Иа Анцәа Ду, суҳәоит, Сыҧсадгьыли сыуаажәлари рымаҵ аураҿы амчи алшареи суҭарц!» («Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики»).

Присяга приносится на тексте Конституции Республики Абхазия.

После принесения присяги исполняется Государственный гимн Республики Абхазия, а затем избранному президенту официально передаются атрибуты президентской власти - печать с изображением государственного герба республики и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт президента, национальны посох – алабаща и шашка.

22 марта 2020 года состоялись повторные выборы президента. Победу на них одержал Аслан Бжания, получивший 56,5% голосов избирателей. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

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Аслан Георгиевич Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш, Очамчирского района Республика Абхазия. В 1980 году окончил Тамышскую среднюю школу и поступил во Фрунзенский технический институт на специальность «инженер-строитель». В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который успешно окончил в 1985 году.

Трудовую деятельность начал непосредственно по окончании ВУЗа. Работал по распределению в Управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области.

С 1987 года являлся инструктором и заведующим отделом Очамчирского райкома ВЛКСМ.

В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР. Затем работал в КГБ Абхазии. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 года, Бжания служил в органах госбезопасности Абхазии в городе Гудаута.

С декабря 1999 года Аслан Георгиевич находится в запасе.

После увольнения в запас, на протяжении девяти лет занимался коммерческой деятельностью в Российской Федерации

В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

В январе 2009 года назначен советником по экономическим вопросам Посольства Абхазии в РФ.

С февраля 2010 по сентябрь 2014 года - председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

В мае 2014 г. Бжания присвоено звание "генерал-майор".

С 9 апреля 2015 года является президентом Фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА". В июле того же года, возглавил Блок оппозиционных сил Республики Абхазия.

В марте 2017 года избран депутатом Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия VI созыва.

22 марта 2020 года избран президентом Республики Абхазия.