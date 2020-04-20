АСЛАН БЖАНИЯ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 23 апреля избранный президент Аслан Георгиевич Бжания вступил в должность.

В соответствии со статьей 4 закона «О Президенте Республики Абхазия», «вновь избранный Президент Республики Абхазия начинает осуществлять предоставленные ему Конституцией Республики Абхазия полномочия с момента принесения присяги».

На церемонии инаугурации, которая проходила в актовом зале Администрации Президента РА, присутствовали депутаты Парламента, судьи Конституционного суда, председатель и секретарь Центризбиркома, избранный вице-президент Бадра Гунба, кандидаты в президенты РА, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, посол Республики Южная Осетия Олег Боциев и полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики в РА Гарри Купалба.

Церемония вступления президента в должность транслировалась в прямом эфире Абхазской гостелерадиокомпании и Абаза-ТВ.

Перед началом торжественной церемонии инаугурации в зал внесли Государственный Флаг Республики Абхазия.

Открывая торжественную церемонию вступления в должность избранного президента, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба сказал:

«Уважаемый избранный Президент, уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, уважаемые судьи Конституционного суда, дорогие гости! Внеочередным выборам, прошедшим в марте текущего года, предшествовали серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако благодаря деятельности депутатского корпуса, работе правительства и всех политических сил страны удалось повернуть ситуацию в правовое русло.

Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошёл в строгом соответствии с законами. При этом все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному президенту были искренними и теплыми.

Все это вселяет огромную надежду на выполнение главного запроса нашего народа – запроса на объединение общества и стабильность.

Только так мы сможем продолжить курс развития страны, упрочить доброе отношение к ней друзей, заставить призадуматься тех, кто все ещё не свыкся с мыслью о независимом развитии Абхазии.

Я уверен, что цели и задачи, которые общество ставит перед государством, с честью будут выполнены избранным президентом Асланом Георгиевичем Бжания».

Положив правую руку на текст Конституции Республики Абхазия, Аслан Бжания принес присягу на государственном абхазском языке:

«Ҭоуба зуеит, сымч-сылша, схы-сыхшыҩ, сыҧсҭазаара зегьы Сыҧсадгьыл, сыуаажәлар рымаҵ аура ишазыскуа, сыжәлар ирымҭаны снапаҿы иҟало амчра ҳҳәынҭқарра Аконституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аҧеиҧш рыхьчараз схы ишасырхәо. Жәлар рылахь соуааит иҧшьоу абри ахықәкы сацәхьаҵны саныҟала. Иа Анцәа Ду, суҳәоит, Сыҧсадгьыли сыуаажәлари рымаҵ аураҿы амчи алшареи суҭарц!» («Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики»).

После принесения присяги был исполнен Государственный гимн Республики Абхазия.

Валерий Бганба вручил Аслану Бжания атрибуты президентской власти – штандарт Президнета, печать с изображением Государственного Герба Республики Абхазия и надписью "Президент Республики Абхазия", шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами страны, национальный посох – алабаща.

Выступая на церемонии инаугурации, Аслан Бжания сказал: «Одной из первостепенных задач для меня, как Главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно, только работая честно и открыто. Все, кто будут приглашены на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны».

Президент поблагодарил всех без исключения избирателей, принявших участие в выборах главы государства, а также выразил признательность Центральной избирательной комиссии, членам окружных и участковых комиссий, наблюдателям.

Бжания поблагодарил всех присутствовавших на церемонии инаугурации.

От имени президента Российской Федерации Владимира Путина и от себя лично Аслана Бжания поздравил с вступлением в должность посол России в Абхазии Алексей Двинянин.