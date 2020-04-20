АСЛАН БЖАНИЯ: ОДНОЙ ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ МЕНЯ, КАК ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА К ВЛАСТИ

Одной из первостепенных задач для меня, как Главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно, только работая честно и открыто.

Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию.

Дорогие друзья, ход избирательной кампании, ее завершение дает надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты. Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель!

Все, кто будут приглашены на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны.

Прежде всего, они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом!

Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей, или же попытается использовать служебное положение для целей, противоречащих интересам граждан, с таким служащим мы будем прощаться без сожаления, невзирая ни на какие предыдущие заслуги. А при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины, в полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания.

В ходе избирательной кампании я неоднократно подчеркивал, что мы не обещаем моментального улучшения жизни граждан. Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как организованная преступность и ее неотъемлемая часть - коррупция.

Без наведения правопорядка, обеспечения безопасности граждан, невозможно создать условия для развития экономики и привлечения инвестиций.

Доверие, оказанное нам на выборах, будет использовано в реализации планов по повышению эффективности государственных органов.

Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями, мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее, на одной из них я хотел бы заострить ваше внимание.

Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению.

Скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы, за что хотел бы выразить им свою благодарность.

Дорогие друзья, в одном выступлении невозможно осветить все направления жизнедеятельности государства. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы деятельность власти была эффективной и прозрачной.

В завершение выступления хочу поблагодарить всех без исключения избирателей, принявших участие в выборах президента.

Выражаю признательность Центральной избирательной комиссии, членам окружных и участковых комиссий, наблюдателям.

Благодарю присутствующих в этом зале за участие в торжественной церемонии.

Спасибо за внимание.