АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ БУДУТ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ ТЕСНОГО СОЮЗНИЧЕСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин от лица Президента В. В. Путина и руководства Российской Федерации, а также от себя лично поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия.

«Выражаю уверенность, что благодаря Вашему политическому опыту, профессионализму и мудрости отношения между нашими странами будут и дальше развиваться на принципах самого тесного союзничества и стратегического партнерства. Со своей стороны, продолжим оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие. Убежден, что с Вашим избранием российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную и, главное, эффективную динамику, а ее палитра пополнится новыми яркими красками», - отметил российский посол, выступая на торжественной церемонии инаугурации президента РА.

Алексей Двинянин пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, а также успехов в ответственной деятельности на благо Абхазии и ее народа.