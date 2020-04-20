ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Южной Осетии поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента Абхазии,
Поздравление Анатолия Бибилова на церемонии инаугурации зачитал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
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«Многоуважаемый Аслан Георгиевич!
От имени руководства и народа Республики Южная Осетия и себя лично имею честь адресовать самые искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Республики Абхазии.
Результаты мартовских выборов наглядно продемонстрировали общественное признание ваших заслуг перед народом Республики Абхазия, его высокое доверие и поддержку вашей программы, направленной на всестороннее развитие страны и отвечающей чаяниям ее граждан.
Со своей стороны хочу заверить, что мы настроены на дальнейшее развитие осетино-абхазских межгосударственных отношения в новом прочтении их правовой базы, насыщении взаимовыгодными проектами сотрудничества.
От всей души желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Абхазия.
А братскому абхазскому народу - мира и благополучия!
С самым высоким уважением Анатолий Бибилов
23 апреля 2020 года».
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Со своей стороны Олег Боциев поблагодарил за предоставленную возможность участия в очередном историческом событии в жизни народа Абхазии – официальном вступлении в должность президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания.
Он также отметил, что Абхазия является частью мирового пространства и подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям.
"В этой непростой ситуации я еще раз хочу пожелать вам Аслан Георгиевич крепкого здоровья, терпения, выдержки, политической воли, твердости и успешной реализации всех планов, а народу братской Абхазии безоблачного неба развития и процветания", - подчеркнул Олег Боциев.
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