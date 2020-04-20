 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 23 апреля 2020 13:18
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Южной Осетии поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента Абхазии,

Поздравление Анатолия Бибилова на церемонии инаугурации зачитал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

***

«Многоуважаемый Аслан Георгиевич!

От имени руководства и народа Республики Южная Осетия и себя лично имею честь адресовать самые искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Республики Абхазии.

Результаты мартовских выборов наглядно продемонстрировали общественное признание ваших заслуг перед народом Республики Абхазия, его высокое доверие и поддержку вашей программы, направленной на всестороннее развитие страны и отвечающей чаяниям ее граждан.

Со своей стороны хочу заверить, что мы настроены на дальнейшее развитие осетино-абхазских межгосударственных отношения в новом прочтении их правовой базы, насыщении взаимовыгодными проектами сотрудничества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Абхазия.

А братскому абхазскому народу - мира и благополучия!

С самым высоким уважением Анатолий Бибилов

23 апреля 2020 года».

***

Со своей стороны Олег Боциев поблагодарил за предоставленную возможность участия в очередном историческом событии в жизни народа Абхазии – официальном вступлении в должность президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания.

Он также отметил, что Абхазия является частью мирового пространства и подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям.

"В этой непростой ситуации я еще раз хочу пожелать вам Аслан Георгиевич крепкого здоровья, терпения, выдержки, политической воли, твердости и успешной реализации всех планов, а народу братской Абхазии безоблачного неба развития и процветания", - подчеркнул Олег Боциев.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 23 апреля 2020 13:24

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ БУДУТ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ ТЕСНОГО СОЮЗНИЧЕСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС НАШЕГО НАРОДА – ЗАПРОС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.