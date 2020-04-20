ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС НАШЕГО НАРОДА – ЗАПРОС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТЬ

Даараӡа иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада иалхраз кандидатцәас иқәгылаз. Урҭ азакәангьы иахымҧеит, раҧсуарагьы аадырҧшит.

Аҧсуа ҳәанҭқарра аҿиара мҩа иануп, аха уи амҩа хра аманы иҟаларц, шьҭахьҟа ихьамҵразы иаҭахуп аҩныҵҟатәи аҭынчра. Абас патуеиқәҵарала имҩаҧысыз алхрақәа ҳгәыӷра дырӷәӷәоит аилибакаара шеиҳахо азы, ҳамч, ҳдырра аҳәынҭқарра аргылара ишадаҳҵо азы. Ҿыц иалху аҳәынҭқарра Ахада иахьа имоуп аҭагылазаашьа ажәлар, аполитикцәа еидкылартә, иааникылартә ауааԥсыра реиҩшара.

Уи идызҵаз, игәра згаз ажәлар роуп.

Дахьӡаратәы агәамч изеиӷьаҳшьоит.

Уважаемый избранный Президент, уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, уважаемые судьи Конституционного суда, дорогие гости!

Внеочередным выборам, прошедшим в марте текущего года, предшествовали серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако благодаря деятельности депутатского корпуса, работе правительства и всех политических сил страны удалось повернуть ситуацию в правовое русло.

Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошёл в строгом соответствии с законами. При этом все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному президенту были искренними и теплыми. Все это вселяет огромную надежду на выполнение. Только так мы сможем продолжить курс развития страны, упрочить доброе отношение к ней друзей, заставить призадуматься тех, кто все ещё не свыкся с мыслью о независимом развитии Абхазии.

Я уверен, что цели и задачи, которые общество ставит перед государством, с честью будут выполнены избранным президентом Асланом Георгиевичем Бжания.

Уважаемые друзья!

В сегодняшней торжественной церемонии принимают участие депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, судьи Конституционного суда, избранный вице-президент Бадра Зурабович Гунба, руководство Центральной избирательной комиссии, кандидаты в президенты Абхазии 2020 года, вместе с нами в этом зале наши друзья – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Аркадьевич Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Ильич Боциев и Глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Сергеевич Купалба.

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия объявляется открытой»