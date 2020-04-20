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Абхазия Информ

ГЛАВА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПМР В АБХАЗИИ ГАРРИ КУПАЛБ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Четверг, 23 апреля 2020 14:20
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ГЛАВА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПМР В АБХАЗИИ ГАРРИ КУПАЛБ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалб от имени руководства ПМР поздравил Аслана Бжания со вступлением в должность президента.

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Разрешите от имени руководства Приднестровской Молдавской Республики, от имени её президента поздравить Вас со вступлением в должность.

Ваше безусловное служение интересам отечества, упорный труд, политическая воля и твёрдость занимаемой позиции заслуживают самой высокой оценки и уважения. В Приднестровье высоко ценят теплый уровень дружественных отношений, который сложился между нашими государствами. Уверены, что эти отношения имеют очень большие перспективы. Свидетельствуя вам свое почтение, уважаемый Аслан Георгиевич, желаю вам крепкого здоровья и благополучия, удачи во всех начинаниях, успешной реализации всех проектов на благо Абхазии.

Пусть надежная поддержка коллег и единомышленников придает вам силы для дальнейшей плодотворной деятельности на благо страны», - сказал Купалба, выступая на торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии.

Затем он вручил приветственный адрес Аслану Бжания.

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