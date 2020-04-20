ГЛАВА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПМР В АБХАЗИИ ГАРРИ КУПАЛБ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалб от имени руководства ПМР поздравил Аслана Бжания со вступлением в должность президента.
«Уважаемый Аслан Георгиевич! Разрешите от имени руководства Приднестровской Молдавской Республики, от имени её президента поздравить Вас со вступлением в должность.
Пусть надежная поддержка коллег и единомышленников придает вам силы для дальнейшей плодотворной деятельности на благо страны», - сказал Купалба, выступая на торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии.
Затем он вручил приветственный адрес Аслану Бжания.
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