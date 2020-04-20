Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром страны Валерием Бганба.

В ходе встречи Бжания и Бганба обсудили текущие вопросы работы исполнительной власти, правительства республики.

Кроме того, глава государства в разговоре с премьер-министром затронул актуальные вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.