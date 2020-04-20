 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЖАНИЯ И БГАНБА ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Новости Четверг, 23 апреля 2020 14:30
Оцените материал
(0 голосов)
БЖАНИЯ И БГАНБА ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром страны Валерием Бганба.

В ходе встречи Бжания и Бганба обсудили текущие вопросы работы исполнительной власти, правительства республики.

Кроме того, глава государства в разговоре с премьер-министром затронул актуальные вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

В завершение беседы президент поблагодарил главу правительства за эффективную работу Кабинета министров, за организованную работу по проведению выборов президента в соответствии с Конституцией.

Прочитано 10 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПМР В АБХАЗИИ ГАРРИ КУПАЛБ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РИТА ЛОЛУА ОСВОБОЖДЕНА ОТ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОР РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.