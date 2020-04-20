БЖАНИЯ И ДВИНЯНИН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРАН В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провёл встречу с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.

Бжания и Двинянин обсудили вопросы межведомственного взаимодействия двух стран в реализации общих мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе мероприятий, проводимых на абхазо-российской границе.

«Я слежу за ситуацией с опасным вирусом в России. Мы также пытаемся синхронизировать наши шаги с тем, что делает Российская Федерация, особенно в Краснодарском крае. Сейчас я говорил с Валерием Рамшуховичем, он меня детально проинформировал. Конечно, мы пришли к мнению, что режим работы госграницы пока должен оставаться таким же. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за ту поддержку и помощь, которую оказывает руководство Российской Федерации народу. Я знаю, что сюда прибыла специальная техника, которая при необходимости может осуществить мероприятия по дезинфекции. Это еще раз свидетельствует о том, что мы любим и дорожим друг-другом и наше будущее будет в обязательном порядке общим», - сказал Аслан Бжания.