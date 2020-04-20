24 АПРЕЛЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СЛОЖИТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД ВСТУПИВШИМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

Не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров.

В соответствии со статьей 11 закона «О Президенте Республики Абхазия», Кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность Президентом Республики Абхазия.

Начало в 12:00 в зале заседаний Кабинета Министров Республики Абхазия (3 этаж).

На этом заседании коллегиально принимается заявление о сложении Кабинетом министров своих полномочий. Заявление подписывается премьер-министром и вручается вступившему в должность президенту.

Президент на основании заявления КМ РА принимает сложение полномочий правительством.

Вступивший в должность президент не вправе отказать в сложении полномочий Кабинетом министров..

Вступивший в должность президент поручает Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.

Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложения по персональному составу правительства.