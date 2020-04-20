24 АПРЕЛЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СЛОЖИТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД ВСТУПИВШИМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
Сухум. 23 апреля 2020. Абхазия-Информ. 24 апреля состоится заседание Кабинета министров.
Начало в 12:00 в зале заседаний Кабинета Министров Республики Абхазия (3 этаж).
В соответствии со статьей 11 закона «О Президенте Республики Абхазия», Кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность Президентом Республики Абхазия.
Не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров.
На этом заседании коллегиально принимается заявление о сложении Кабинетом министров своих полномочий. Заявление подписывается премьер-министром и вручается вступившему в должность президенту.
Президент на основании заявления КМ РА принимает сложение полномочий правительством.
Вступивший в должность президент не вправе отказать в сложении полномочий Кабинетом министров..
Вступивший в должность президент поручает Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.
Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложения по персональному составу правительства.
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