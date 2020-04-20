ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. В четверг, 24 апреля, Кабинет министров сложил свои полномочия перед избранным президентом. Аслан Бжания принял отставку Кабинета министров.

В соответствии со статьей 11 закона «О Президенте Республики Абхазия», не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров и принимает отставку правительства

Бжания поручил Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.

Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложения по персональному составу правительства.