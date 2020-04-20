 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Пятница, 24 апреля 2020 12:32
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. В четверг, 24 апреля, Кабинет министров сложил свои полномочия перед избранным президентом. Аслан Бжания принял отставку Кабинета министров.

В соответствии со статьей 11 закона «О Президенте Республики Абхазия», не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров и принимает отставку правительства

Бжания поручил Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.

Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложения по персональному составу правительства.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2020 12:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 24 АПРЕЛЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СЛОЖИТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД ВСТУПИВШИМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.