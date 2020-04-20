ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. В четверг, 24 апреля, Кабинет министров сложил свои полномочия перед избранным президентом. Аслан Бжания принял отставку Кабинета министров.
В соответствии со статьей 11 закона «О Президенте Республики Абхазия», не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабинета министров и принимает отставку правительства
Бжания поручил Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.
Вопрос о персональном составе Кабинета министров решается президентом после назначения премьер-министра. Премьер-министр представляет президенту предложения по персональному составу правительства.
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