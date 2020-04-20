УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Александр Золотинскович Анкваб родился 26 декабря 1952 года в городе Сухуми Абхазской АССР.

В в 1970 году поступил на юридический факультет Ростовского государственного университета,котоый окончил в 1974 году.

С 1975 по 1981 год Александр Анкваб работал в министерстве юстиции Абхазской АССР, в Абхазском обкоме комсомола, первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.

В период 1981 по 1983 год Александр Анкваб работал в Тбилиси в аппарате ЦК Компартии Грузии инструктором отдела административных органов, заведующим сектором науки и экономического анализа отдела сельского хозяйства, заместителем заведующего отделом административных органов.

В 1984 - 1990 годы Анкваб руководил политическим аппаратом МВД Грузинской ССР в ранге заместителя министра.

В мае 1990 года, после начала массовых столкновений в Абхазии между абхазами и грузинами, Александр Анкваб уволился из МВД Грузии и вернулся в Сухуми.

В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета Абхазии.

В 1992-1993 годы являлся министром внутренних дел Абхазии.

В 1994 году Анкваб уехал в Москву, где занимался бизнесом, общественно-политической деятельностью, благотворительностью.

В 2000 году Александр Анкваб стал одним из организаторов и лидеров общественно-политического движения Абхазии "Айтаира" (Возрождение), объединяющего около 10 тысяч человек.

14 февраля 2005 года Анкваб был назначен премьер-министром Абхазии.

С 12 февраля 2010 года Александр Анкваб – вице-президент Республики Абхазия

После внезапной кончины 29 мая 2011 года второго президента Абхазии Сергея Багапша А. Анкваб временно исполнял обязанности главы республики.

26 августа 2011 года Александр Анкваб победил на досрочных выборах президента Абхазии, набрав 54,86% голосов избирателей. Другие кандидаты на этот пост - Рауль Хаджимба и Сергей Шамба - получили на выборах 19,83% и 21,04% голосов соответственно.

В результате политического кризиса в Абхазии 1 июня 2014 года президент Абхазии Александр Анкваб заявил о сложении с себя полномочий главы республики.

12 марта Александр Анкваб одержал победу на выборах депутатов парламента по избирательному округу №18.