ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОБЛАГОДАРИЛ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СЛОЖИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 6 конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров Республики Абхазия» премьер-министр Валерий Бганба подписал постановление о сложении полномочий действующего состава Кабинета Министров страны перед вновь избранным президентом.
Перед началом голосования Бганба поблагодарил членов правительства за работу.
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, хочу рассмотреть вопрос отставки Правительства. Но прежде чем ставить вопрос на голосование, я хотел бы поблагодарить вас всех за ту работу, которую мы проводили совместно за эти полтора года, что я работаю премьер-министром. Я скажу, что у нас было немало успехов, есть, чем похвастаться.
С 2009 года у нас впервые был выполнен бюджет. Ни разу не были задержаны ни пенсии, ни пособия, ни заработная плата. Постарались привести в порядок Инвестиционную программу, выполнить мероприятия, которые переходили в Инвестпрограмму на 2017-2019 гг. с 2015, 2016 годов.
Я хотел бы вас поблагодарить за ваше поведение после январских политических событий, когда, в принципе, никто из вас не мог знать ничего о вашей дальнейшей судьбе. Вы проявили не только профессионализм, но и патриотизм, человечность. Все вы встали рядом со мной, можно сказать, на защиту своей Родины. Спасибо за ваш труд. Теперь я хотел бы поставить на голосование вопрос об отставке состава Правительства».
Члены правительства единогласно проголосовали за данное решение.
Присутствовавший на заседании президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял отставку правительств и тут же подписал указ о назначении Александра Анкваба на должность премьер-министра.
Аслан Бжания поблагодарил исполняющих обязанности руководителей центральных органов государственного управления за проделанную работу:
"Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к словам благодарности. С сегодняшнего дня вы будете исполнять обязанности министров и глав органов власти. С некоторыми из вас я не знаком лично, хотелось бы познакомиться. Жизнь продолжается и работа будет продолжена. Ещё раз, большое Спасибо", - сказал президент.
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