ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОБЛАГОДАРИЛ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, хочу рассмотреть вопрос отставки Правительства. Но прежде чем ставить вопрос на голосование, я хотел бы поблагодарить вас всех за ту работу, которую мы проводили совместно за эти полтора года, что я работаю премьер-министром. Я скажу, что у нас было немало успехов, есть, чем похвастаться.

С 2009 года у нас впервые был выполнен бюджет. Ни разу не были задержаны ни пенсии, ни пособия, ни заработная плата. Постарались привести в порядок Инвестиционную программу, выполнить мероприятия, которые переходили в Инвестпрограмму на 2017-2019 гг. с 2015, 2016 годов.

Я хотел бы вас поблагодарить за ваше поведение после январских политических событий, когда, в принципе, никто из вас не мог знать ничего о вашей дальнейшей судьбе. Вы проявили не только профессионализм, но и патриотизм, человечность. Все вы встали рядом со мной, можно сказать, на защиту своей Родины. Спасибо за ваш труд. Теперь я хотел бы поставить на голосование вопрос об отставке состава Правительства».

Члены правительства единогласно проголосовали за данное решение.

Присутствовавший на заседании президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял отставку правительств и тут же подписал указ о назначении Александра Анкваба на должность премьер-министра.

Аслан Бжания поблагодарил исполняющих обязанности руководителей центральных органов государственного управления за проделанную работу:

"Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к словам благодарности. С сегодняшнего дня вы будете исполнять обязанности министров и глав органов власти. С некоторыми из вас я не знаком лично, хотелось бы познакомиться. Жизнь продолжается и работа будет продолжена. Ещё раз, большое Спасибо", - сказал президент.