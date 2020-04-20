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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ЧЕСТЬЮ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ И НАРОДУ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 24 апреля 2020 14:56
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ЧЕСТЬЮ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ И НАРОДУ АБХАЗИИ

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня Кабинет министров, возглавляемый Валерием Бганба, сложил свои полномочия перед избранным президентом Асланом Бжания.

Сегодня же Валерий Бганба выступил с обращением к согражданам.

«Перелистывая последнюю страницу своей политической карьеры, я хотел бы вам сказать, что в 35 лет моей государственной службы вместилось огромное количество событий – как горьких, так и счастливых, олицетворявших развитие нашего государства, нашей Родины. Несмотря на сложности, невзгоды и личные обстоятельства, все эти годы я старался быть полезным для своей страны и народа», - говорится в обращении. 

По словам Бганба, «сегодня стране предстоит решать предельно сложные задачи: налаживать новые внешние связи, прокладывать прочные рельсы глубинной стабильности, в конце концов, обеспечить безопасность разного рода: экономическую, политическую, правовую».

Он пожелал новому руководству страны удачи в выполнении этих сложных задач на благо Абхазии и её народа.

***

Уважаемые соотечественники!

Перелистывая последнюю страницу своей политической карьеры, я хотел бы вам сказать, что в 35 лет моей государственной службы вместилось огромное количество событий – как горьких, так и счастливых, олицетворявших развитие нашего государства, нашей Родины.

Несмотря на сложности, невзгоды и личные обстоятельства, все эти годы я старался быть полезным для своей страны и народа.

Единственным моим искренним желанием всегда было развитие Республики Абхазия и благополучие народа Апсны.

Почти каждый год современность предъявляет новые риски, новые вызовы самым разным странам, и наша республика – не исключение. В этой ситуации самое важное – не потерять приоритеты, те стержни, которые почти 30 лет ведут Абхазию трудным путём подъёма. Эти стержни – те, кто все годы непрерывно творит великую работу позитива, пусть иногда незаметно простого, повседневного, но важного труда. Это – наши граждане, народ Апсны. Именно поэтому на ответственных государственных постах я трудился в первую очередь с учётом нравственности, руководствовался конституционным принципом приоритета прав человека.

Для меня нет и не было выше блага, чем благополучие наших граждан.

Несмотря на огромный опыт работы, последние четыре месяца были тяжелейшим испытанием в моей профессиональной карьере.

В условиях политического кризиса и начавшегося выборного процесса было крайне необходимо снизить напряжение в обществе и перенаправить все эмоции в правовое русло.

Помимо этого, Абхазии пришлось столкнуться с общемировым вызовом в виде пандемии коронавируса. Мы приложили все усилия для того, чтобы оградить наш народ от болезни и спасти жизни наших граждан.

Сегодня стране предстоит решать предельно сложные задачи: налаживать новые внешние связи, прокладывать прочные рельсы глубинной стабильности, в конце концов, обеспечить безопасность разного рода: экономическую, политическую, правовую.

От всей души желаю руководству страны удачи в выполнении этих сложных задач на благо нашей страны, нашего народа.

Для меня было честью служить Родине, для меня было честью служить народу Абхазии.

Благодарю вас за вашу поддержку, ваши переживания и терпение.

Мира, благополучия и любви каждому дому!

Искренне ваш,

Валерий Бганба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2020 15:08

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