АЛХАС КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РА

Алхас Алексеевич Квициния родился 23 июня 1969 г. в с. Кутол Очамчирского района Абхазской АССР.

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении на должность Руководителя Администрации Президента Алхаса Квициния.

Учился в сухумской средней школе №10 им. Нестора Лакоба.

В 1992 г. окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности "ученый-агроном".

В 1986-1988 гг., по окончании школы, работал лаборантом Киндской чайной фабрики.

В 1988-1990 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

С 1990 по 2005 г. - технолог на Киндской чайной фабрике.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. воевал в составе Сухумского батальона.

В 2005 - 2014 гг. занимал должность заместителя главы администрации г. Сухума.

С 2013 по 2015 г. был сопредседателем партии "Амцахара", с октября 2015 г. – председатель партии.

10 июля 2019 г. партия "Амцахара" выдвинула Алхаса Квицинию на пост президента Республики Абхазия.

25 августа 2019 г. в первом туре президентских выборов получил 22,91% голосов избирателей, уступив действующему президенту республики Раулю Хаджимбе (24,83%).

При повторном голосовании 8 сентября 2019 г. уступил Раулю Хаджимбе (47,39%), получив 46,17% голосов избирателей.

Алхас Квициния награжден медалью "За отвагу".

Женат, отец троих детей.