АЛХАС КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РА
Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении на должность Руководителя Администрации Президента Алхаса Квициния.
В тексте Указа говорится:
«Назначить Руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Квициниа Алхаса Алексеевича».
***
Алхас Алексеевич Квициния родился 23 июня 1969 г. в с. Кутол Очамчирского района Абхазской АССР.
Учился в сухумской средней школе №10 им. Нестора Лакоба.
В 1992 г. окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности "ученый-агроном".
В 1986-1988 гг., по окончании школы, работал лаборантом Киндской чайной фабрики.
В 1988-1990 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
С 1990 по 2005 г. - технолог на Киндской чайной фабрике.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. воевал в составе Сухумского батальона.
В 2005 - 2014 гг. занимал должность заместителя главы администрации г. Сухума.
С 2013 по 2015 г. был сопредседателем партии "Амцахара", с октября 2015 г. – председатель партии.
10 июля 2019 г. партия "Амцахара" выдвинула Алхаса Квицинию на пост президента Республики Абхазия.
25 августа 2019 г. в первом туре президентских выборов получил 22,91% голосов избирателей, уступив действующему президенту республики Раулю Хаджимбе (24,83%).
При повторном голосовании 8 сентября 2019 г. уступил Раулю Хаджимбе (47,39%), получив 46,17% голосов избирателей.
Алхас Квициния награжден медалью "За отвагу".
Женат, отец троих детей.
Последнее от
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ЧЕСТЬЮ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ И НАРОДУ АБХАЗИИ
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОБЛАГОДАРИЛ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- 24 АПРЕЛЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СЛОЖИТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД ВСТУПИВШИМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ