 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ИСПОЛНЯЮЩИМИ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРОВ

Новости Пятница, 24 апреля 2020 17:27
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ИСПОЛНЯЮЩИМИ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРОВ

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. В четверг, 24 апреля, Александр Анкваб, назначенный премьер-министром, провел первое рабочее совещание с исполняющими обязанности министров.

Они рассказали новому премьеру о ситуации в руководимых ими сферах.

На многочисленные вопросы премьера ответили исполняющие обязанности министров: финансов – Джансух Нанба, по налогам и сборам – Даур Курмазия, внутренних дел – Рауль Смыр, здравоохранения – Тамаз Цахнакия, культуры – Эльвира Арсалия, по чрезвычайным ситуациям - Лев Квициния, а также и.о. председателя ГТК Гурам Инапшба, и.о. председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкия и и.о. председателя Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

И.о. министра по налогам и сборам Даур Курмазия ситуацию с собираемостью налогов назвал критической. «В связи с введением в конце марта чрезвычайного положения, нам пришлось перенести сроки сдачи квартальных отчетов. В течение двух недель нам представят отчеты за первый квартал и тогда картина прояснится. По итогам апреля у нас будет отставание от 70 до 90 млн рублей от запланированных объемов поступлений», - сказал Курмазия.

В целом критической назвал ситуацию и и.о. министра финансов Джансух Нанба. «По данным на 24 апреля идет выпадение по государственному бюджету в объёме 172 млн рублей. Это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республиканскому бюджету выпадение составило 116 млн рублей или 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Нанба.

По его словам, если ситуация кардинально не изменится, в текущем финансовом году может иметь место «выпадение в объёме до 60% от запланированных на этот год показателей».

И.о. председателя ГТК Гурам Инапшба сообщил, что в первом квартале в бюджет государства поступило 368 млн рублей, отставание составило 20 млн рублей. «До середины марта ситуация была нормальной», - заметил он.

План таможенных поступлений на апрель 148 млн рублей, в бюджет уже перечислен 101 млн рублей.

И.о. министра внутренних дел Рауль Смыр рассказал об обеспечении правопорядка и режима чрезвычайного положения в республике. По его словам, особых нарушений режима не было. Что касается криминогенной ситуации, то и здесь все было относительно спокойно. Ситуацию омрачают лишь участившиеся в последнее случаи самоубийств.

А. Анкваб обратил внимание на необходимость консультаций со специалистами, с психологами и изучение причин самоубийств.

Большая часть рабочего совещания была посвящена вопросам борьбы с коронавирусом: мерам по недопущению его распространения в республике, обеспечению лечебных учреждений медицинским оборудованием и медикаментами, соблюдению режима карантина и самоизоляции, подготовке и переподготовке медицинских кадров.

«Жизнь показала, что нам нужно готовит молодые кадры вирусологов, инфекционистов, эпидемиологов», - заметил премьер.

Речь на совещании шла и о подготовке к пахотным работам в сельском хозяйстве, прогнозам на предстоящий курортный сезон, работе объектов культуры.

«У нас фискальный бюджет. Ситуация же с пандемией коронавируса ведет к тому, что у нас резко вырастут социальные потребности. Перед нами остро встанет проблема реальной помощи людям, у которых может не оказаться средств даже на приобретение простых лекарств. По нашим статданным, у нас чуть больше 500 человек неимущих. Ситуация с коронавирусом и распределением гуманитарной помощи показала, что их в разы больше. Просто многие не становятся на учет», - сказал Александр Анкваб.

На вопрос, что думает и.о министра об исполнении бюджета этого года, Нанба ответил: «К сожалению, худшие прогнозы оправдываются. Придется «затянуть пояса». Скорее всего, придется прибегнуть к секвестру бюджета», - сказал он.

«Как минимум, наполовину», - добавил Александр Анкваб.

В завершение совещания он пообещал, что продолжит предметный разговор по отдельности с руководителями различных министерств и ведомств, с представителями бизнес-сообщества.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2020 17:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.