АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ИСПОЛНЯЮЩИМИ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРОВ

И.о. министра по налогам и сборам Даур Курмазия ситуацию с собираемостью налогов назвал критической. «В связи с введением в конце марта чрезвычайного положения, нам пришлось перенести сроки сдачи квартальных отчетов. В течение двух недель нам представят отчеты за первый квартал и тогда картина прояснится. По итогам апреля у нас будет отставание от 70 до 90 млн рублей от запланированных объемов поступлений», - сказал Курмазия.

На многочисленные вопросы премьера ответили исполняющие обязанности министров: финансов – Джансух Нанба, по налогам и сборам – Даур Курмазия, внутренних дел – Рауль Смыр, здравоохранения – Тамаз Цахнакия, культуры – Эльвира Арсалия, по чрезвычайным ситуациям - Лев Квициния, а также и.о. председателя ГТК Гурам Инапшба, и.о. председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкия и и.о. председателя Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

Они рассказали новому премьеру о ситуации в руководимых ими сферах.

В целом критической назвал ситуацию и и.о. министра финансов Джансух Нанба. «По данным на 24 апреля идет выпадение по государственному бюджету в объёме 172 млн рублей. Это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республиканскому бюджету выпадение составило 116 млн рублей или 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Нанба.

По его словам, если ситуация кардинально не изменится, в текущем финансовом году может иметь место «выпадение в объёме до 60% от запланированных на этот год показателей».

И.о. председателя ГТК Гурам Инапшба сообщил, что в первом квартале в бюджет государства поступило 368 млн рублей, отставание составило 20 млн рублей. «До середины марта ситуация была нормальной», - заметил он.

План таможенных поступлений на апрель 148 млн рублей, в бюджет уже перечислен 101 млн рублей.

И.о. министра внутренних дел Рауль Смыр рассказал об обеспечении правопорядка и режима чрезвычайного положения в республике. По его словам, особых нарушений режима не было. Что касается криминогенной ситуации, то и здесь все было относительно спокойно. Ситуацию омрачают лишь участившиеся в последнее случаи самоубийств.

А. Анкваб обратил внимание на необходимость консультаций со специалистами, с психологами и изучение причин самоубийств.

Большая часть рабочего совещания была посвящена вопросам борьбы с коронавирусом: мерам по недопущению его распространения в республике, обеспечению лечебных учреждений медицинским оборудованием и медикаментами, соблюдению режима карантина и самоизоляции, подготовке и переподготовке медицинских кадров.

«Жизнь показала, что нам нужно готовит молодые кадры вирусологов, инфекционистов, эпидемиологов», - заметил премьер.

Речь на совещании шла и о подготовке к пахотным работам в сельском хозяйстве, прогнозам на предстоящий курортный сезон, работе объектов культуры.

«У нас фискальный бюджет. Ситуация же с пандемией коронавируса ведет к тому, что у нас резко вырастут социальные потребности. Перед нами остро встанет проблема реальной помощи людям, у которых может не оказаться средств даже на приобретение простых лекарств. По нашим статданным, у нас чуть больше 500 человек неимущих. Ситуация с коронавирусом и распределением гуманитарной помощи показала, что их в разы больше. Просто многие не становятся на учет», - сказал Александр Анкваб.

На вопрос, что думает и.о министра об исполнении бюджета этого года, Нанба ответил: «К сожалению, худшие прогнозы оправдываются. Придется «затянуть пояса». Скорее всего, придется прибегнуть к секвестру бюджета», - сказал он.

«Как минимум, наполовину», - добавил Александр Анкваб.

В завершение совещания он пообещал, что продолжит предметный разговор по отдельности с руководителями различных министерств и ведомств, с представителями бизнес-сообщества.