ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ 9 ЧЕЛОВЕК, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует граждан о ситуации на 24 апреля:

пациентка 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице, её состояние остается тяжелым, нестабильным;

первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки;

второй пациент выздоровел и уже находится дома;