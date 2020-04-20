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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ 9 ЧЕЛОВЕК, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Новости Пятница, 24 апреля 2020 21:44
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Сухум. 24 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует граждан о ситуации на 24 апреля:

  • пациентка 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице, её состояние остается тяжелым, нестабильным;
  • первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки;
  • второй пациент выздоровел и уже находится дома;
  • за минувшие сутки тестирование прошли 9 человек, диагноз «коронавирусная инфекция» у них не подтвердился.
Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 24 апреля 2020 21:47

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